Транспортной карте Твери «Иволга» лучше сказать «прощай»

В Твери проанонсировали появление новой транспортной карты. Она будет называться «Волга», что, конечно, не случайно: главная река России берёт начало именно в нашем регионе. Рассекая тверскую землю, течёт Волга быстро и уверенно, именно так и должен ходить общественный транспорт. В общем, символично.

Ну а острые языки уже успели пошутить над тем, что для названия новой карты переработали имя старой: у «Иволги» отобрали буковку «и», вот и «Волга» получилась. Кстати, об «Иволге». Сейчас судьба этой карты весьма туманна, а значит, постоянным пассажирам общественного транспорта Твери, которые уже планируют приобрести «Волгу», от её предшественницы, пожалуй, стоит избавиться. Пока это ещё можно сделать.

Сейчас «Иволгой» можно расплатиться в городских автобусах и троллейбусах, если там работают валидаторы, считывающие данную карту. Но 3 февраля в Твери должна быть претворена в жизнь транспортная реформа. Это значит, что на всех автобусных линиях, которые с небольшими изменениями повторят ныне существующие маршруты автобусов, троллейбусов и коммерческих маршруток, появится новая система оплаты проезда и новые валидаторы. Расплатиться «по безналу» можно будет банковской картой или «Волгой».

А вот «Иволга», если и будет действовать ещё какое-то время, то только на троллейбусах. Они, по информации регионального правительства, должны ходить до 27 февраля. А затем исчезнут вслед за трамваями.

Предположение о том, что в троллейбусах в феврале ещё можно будет расплатиться «Иволгой», сделали специалисты компании-оператора безналичной оплаты проезда «ТСТ» («ТрансСвязьТелеком»), куда мы позвонили, чтобы узнать, какая судьба ждёт жёлтую карточку. Но, ещё раз отметим, это только предположение. Точно сказать, когда «Иволга» отпоёт своё, в компании затруднились.

Так что во избежание лишней беготни и расстройств лучше сдать карточку поскорее, пока это ещё точно можно сделать.

- Если карточка в рабочем состоянии, мы вернём её залоговую стоимость, - заверили в «ТрансСвязьТелекоме». - Денежный эквивалент записанных на карту билетов тоже можно вернуть. Но лишь в том случае, если вы положили деньги на карту не ранее 60 дней до того момента, как захотите их вернуть.

Таким образом, если у вас на руках ещё есть действующая карта «Иволга», вы можете её сдать и получить назад залоговую стоимость, которая составляет 50 рублей. Остаток со счёта, то есть неиспользованные деньги, которые вы зачислили на карту не ранее чем за 60 дней, тоже к вам вернутся. Для этого нужно прийти в офис компании-оператора и заполнить заявление.

Офис «ТСТ» находится на Набережной реки Лазури, дом 9, корп. 1. Это сразу за Смоленским воинским захоронением. Чтобы заполнить заявление, понадобится паспорт (или иное удостоверение личности), реквизиты вашего банковского счёта (деньги перечислят на карту), а также потребуется знание своего ИНН.

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