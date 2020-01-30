По каким улицам пойдут автобусы первого дня транспортной реформы Твери

Маршруты Твери и Калининского района будут обновляться в течение февраля поэтапно: к 3 февраля, к 15 февраля, к 20 февраля, и завершится обновление к 1 марта. В первый день реформы, 3 февраля, 115 новых автобусов выпустят на 39 маршрутов. Маршруты и сами претерпят изменения, иногда существенные. Поэтому «КП»-Тверь» публикует для вас новые схемы движения.

Маршруты, обновлённые на первом этапе

№ 1, Железнодорожный вокзал - Центральная районная больница (8 автобусов средней вместимости, интервал движения 15 минут):

Железнодорожный вокзал - ул. Коминтерна - Волоколамский проспект - Смоленский пер. - ул. Вагжанова - Московское шоссе - ул. Коняевская - ул. Бочкина - посёлок Элеватор - Московское шоссе - посёлок Химинститута - ЦРБ.

№ 15, ТЭЦ-3 - «Глобус» (9 автобусов средней вместимости, интервал движения 12 минут):

ул. Хрустальная - ул. Благоева - ул. Горького - Новый Волжский мост - Тверской проспект - проспект Чайковского - ул. Коминтерна - Волоколамский проспект - Октябрьский проспект - «Глобус».

№ 31, Мамулино - Перинатальный центр (8 автобусов средней вместимости, интервал движения 17 минут):

ул. Оснабрюкская - Волоколамское шоссе - Октябрьский проспект - «Глобус» - Октябрьский проспект - Волоколамский проспект - Смоленский переулок - ул. Советская - Тверской проспект - Новый Волжский мост - ул. Горького - Петербургское шоссе - Перинатальный центр.

№ 33 (33к), «Глобус» - Мигалово (16 автобусов средней вместимости, интервал движения 9 минут):

Октябрьский проспект - ул. Можайского - Бурашевское шоссе (через Бурашевский путепровод, когда его откроют) - Зелёный проезд - Орджоникидзе - проспект Победы - ул. Дарвина - ул. Спартака - проспект Калинина - проспект Ленина - проспект 50 лет Октября - ул. Игоря Баталова - ул. Громова.

№ 41, ул. Артюхиной - пос. Химинститута (10 автобусов средней вместимости, интервал движения 16 минут):

ул. Артюхиной - ул. Комсомольская - ул. Паши Савельевой - площадь Конституции - Петербургское шоссе - ул. Горького - Новый Волжский мост - ул. Новоторжская - ул. Советская - Смоленский пер. - ул. Вагжанова - Московское шоссе - ул. Коняевская - ул. Бочкина - пос. Элеватор - Московское шоссе - посёлок Химинститута.

№ 55, «Южный» - «Радужный» (14 автобусов средней вместимости, интервал движения 12 минут):

ул. Можайского - бульвар Гусева - ул. Королёва - ул. Левитана - ул. Можайского - Бурашевское шоссе - ул. Южная - ул. Луговая - ул. Линейная - Бурашевское шоссе - Бурашевский путепровод (когда откроют) - Зелёный проезд - бульвар Цанова - ул. Орджоникидзе - ул. Вагжанова - Смоленский пер. - ул. Советская - ул. Новоторжская - Тверской проспект - Новый Волжский мост - ул. Горького - ул. Скворцова-Степанова - ул. 2-я Красина - ул. Сергея Тюленева - ул. 2-я Грибоедова - ул. Малая Тверская - ул. Кольцевая - ул. Эрнста Тельмана - ул. 26 июня - ул. Цветочная - ул. 2-я Красина - ул. Луначарского.

№ 101, Тверь - Александровка (1 автобус средней вместимости, 7 рейсов в сутки):

наб. Афанасия Никитина (Речной вокзал) - Комсомольский проспект - ул. Горького - Тверецкий мост (имени Петра Богомолова) - ул. Новая Заря - Затверецкий бульвар - ул. Шишкова - Бежецкое шоссе - поворот на Пуково - далее до Александровки.

№ 102, Тверь – «Берёзка» (2 автобуса средней вместимости, 11 рейсов в сутки):

наб. Афанасия Никитина (Речной вокзал) - Комсомольский проспект - ул. Горького - Тверецкий мост (имени Петра Богомолова) - ул. Новая Заря - Затверецкий бульвар - ул. Шишкова - Бежецкое шоссе - и далее до «Берёзки».

№ 103, Тверь - ст. Кулицкая (1 автобус средней вместимости, 6 рейсов в сутки):

наб. Афанасия Никитина (Речной вокзал) - Комсомольский проспект - ул. Горького - Тверецкий мост (имени Петра Богомолова) - ул. Новая Заря - Затверецкий бульвар - ул. Шишкова - поворот на Глазково - Долматово - далее до Кулицкой.

№ 104, Тверь - пос. Металлистов (2 автобуса большой вместимости, 11 рейсов в сутки):

ул. Новоторжская - ул. Брагина - наб. реки Тьмаки - Центральный рынок (конечная и начальная остановка) - наб. реки Тьмаки - мост через Тьмаку - ул. Желябова - Тверской проспект - Новый Волжский мост - ул. Горького - ул. Благоева - ул. Красина - Красинский мост - ул. Новая Заря - Затверецкий бульвар - ул. Шишкова - поворот на Глазково-Долматово - далее до пос. Металлистов.

№ 108, Тверь - Квакшино (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - ул. Александра Завидова - Университетский пер. - Октябрьский путепровод - Октябрьский проспект - Лебедево - далее до Квакшино.

№ 109, Тверь - Бурашево (2 автобуса большой вместимости, 13 рейсов в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - бульвар Цанова - Зелёный проезд - Бурашевский путепровод (когда откроют) - Бурашевское шоссе - Бурашево - Обухово - Андрейково - Боровлёво-1 - далее на автовокзал.

№ 110, Тверь - Восток (1 автобус средней вместимости, 5 рейсов в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - проспект Чайковского - Тверской проспект - Новый Волжский мост - ул. Горького - Тверецкий мост (имени Петра Богомолова) - ул. Новая Заря - Затверецкий бульвар - ул. Шишкова - Бежецкое шоссе - далее до посёлка Восток.

№ 111, Тверь - Лямово (1 автобус средней вместимости, 3 рейса в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - проспект Чайковского - Тверской проспект - Новый Волжский мост - ул. Горького - Тверецкий мост (имени Петра Богомолова) - ул. Новая Заря - Затверецкий бульвар - ул. Шишкова - поворот на Глазково-Долматово - далее до Лямово.

№ 112, Тверь - Чуприяновка, через пос. Крупской (1 автобус средней вместимости, 7 рейсов в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - бульвар Цанова - Зелёный проезд - Бурашевский путепровод (когда откроют) - Бурашевское шоссе - Боровлёво-1 - Окружная -Чуприяновка.

№ 113, Тверь - Даниловское (1 автобус средней вместимости, 8 рейсов в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - проспект Чайковского - ул. Дарвина - ул. Спартака - проспект Калинина - проспект Ленина - проспект 50 лет Октября - Окружная - Даниловское.

№ 114, Тверь - Кумордино (1 автобус средней вместимости, 3 рейса в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - проспект Чайковского - Тверской проспект - Новый Волжский мост - наб. Афанасия Никитина - Петербургское шоссе - посёлок Заволжский - далее до Кумордино.

№ 115, Тверь - Петровское (1 автобус средней вместимости, 8 рейсов в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - Волоколамский проспект - Октябрьский путепровод - Октябрьский проспект - Окружная - далее до Петровского.

№ 118, Тверь - Романово - Медное, кольцевой (1 автобус средней вместимости, 4 рейса в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - проспект Чайковского - Тверской проспект - Новый Волжский мост - наб. Афанасия Никитина - Петербургское шоссе - Горбатка - далее до Романово и Медного.

№ 119, Тверь (автовокзал) - Орша (5 автобусов средней вместимости, 22 рейса в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - проспект Чайковского - Тверской проспект - Новый Волжский мост - ул. Горького - Тверецкий мост (имени Петра Богомолова) - ул. Новая Заря - Затверецкий бульвар - ул. Шишкова - Бежецкое шоссе - далее до Орши.

№ 120, Тверь - Старый Погост, через пос. Крупской (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - бульвар Цанова - Зелёный проезд - Бурашевский путепровод (когда откроют) - Бурашевское шоссе - Боровлёво-1 - Окружная - поворот на Чуприяновку - Чуприяновка - Старый Погост.

№ 121, Тверь – «Савватьевский» (1 автобус средней вместимости, 7 рейсов в сутки):

наб. Афанасия Никитина (Речной вокзал) - Комсомольский проспект - ул. Горького - Тверецкий мост (имени Петра Богомолова) - ул. Туполева - ул. Пржевальского - Старая Константиновка - Карьеры - зверосовхоз «Савватьевский» - СНТ «Синтетик».

№ 122, Тверь - Старый Погост, через пос. Химинститута (1 автобус средней вместимости, 5 рейсов в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - Волоколамский проспект - Смоленский пер. - ул. Вагжанова - Московское шоссе с заездом в промзону «Лазурная» - пос. Элеватор - пос. Химинститута - Пасынково - Окружная - поворот на Чуприяновку - Чуприяновка - Старый Погост.

№ 126, Тверь – Зверосовхоз, Старое Мелково (1 автобус средней вместимости, 5 рейсов в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - Волоколамский проспект - Смоленский пер. - ул. Вагжанова - Московское шоссе - пос. Химинститута - пос. Эммаусс – зверосовхоз, Старое Мелково.

№ 127, Тверь - Андреевское (1 автобус средней вместимости, 3 рейса в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - проспект Чайковского - Тверской проспект - Новый Волжский мост - наб. Афанасия Никитина - Петербургское шоссе - Горбатка - поворот на Большие Борки - далее до Андреевского.

№ 128, Тверь - завод 1 Мая (2 автобуса большой вместимости, 6 рейсов в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - проспект Чайковского - Тверской проспект - Новый Волжский мост - ул. Горького - Тверецкий мост (имени Петра Богомолова) - ул. Туполева - ул. Пржевальского - Старая Константиновка - Карьеры - Савватьево - завод 1 Мая.

№ 129, Тверь - Орша (1 автобус средней вместимости, 1 рейс в сутки):

наб. Афанасия Никитина (Речной вокзал) - Комсомольский проспект - ул. Горького - Тверецкий мост (имени Петра Богомолова) - ул. Шишкова - Бежецкое шоссе - далее до Орши.

№ 130, Андреевское - Броды (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки):

маршрут без захода в Тверь.

№ 132, Тверь - Большие Горки (2 автобуса большой вместимости, 8 рейсов в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - бульвар Цанова - Зелёный проезд - Бурашевский путепровод (когда откроют) - Бурашевское шоссе - Боровлёво-1 - Окружная - далее до Больших Горок.

№ 133, Тверь - Тургиново (1 автобус большой вместимости, 2 рейса в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - бульвар Цанова - Зелёный проезд - Бурашевский путепровод (когда откроют) - Бурашевское шоссе - Боровлёво-1 - Окружная - далее до Тургиново.

№ 135, Тверь - Пушкино (1 автобус средней вместимости, 7 рейсов в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - Волоколамский проспект - Октябрьский путепровод - Октябрьский проспект - Окружная - Лебедево - далее до Пушкино.

№ 136, Тверь - Пангино - Полубратово (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - Волоколамский проспект - Октябрьский путепровод - Октябрьский проспект - Окружная - Лебедево - далее до Пангино и Полубратово.

№ 137, Тверь - Нестерово (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - Волоколамский проспект - Октябрьский путепровод - Октябрьский проспект - Окружная - Лебедево - далее до Нестерово.

№ 138, Тверь - Князево (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - проспект Чайковского - Тверской проспект - Новый Волжский мост - наб. Афанасия Никитина - Петербургское шоссе - Горбатка - далее дол Князево.

№ 139, Тверь - Лисицкий Бор (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - проспект Чайковского - Тверской проспект - Новый Волжский мост - Комсомольский проспект - ул. Горького - Тверецкий мост (имени Петра Богомолова) - ул. Туполева - ул. Пржевальского - Старая Константиновка - Карьеры - Савватьево - Каблуково - поворот на Лисицкий Бор - Лисицкий Бор.

№ 141, Тверь - Суховерково (1 автобус средней вместимости, 5 рейсов в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - проспект Чайковского - ул. Дарвина - ул. Спартака - проспект Калинина - проспект Ленина - проспект 50 лет Октября - Окружная - далее до Суховерково.

№ 143, Тверь - Емельяново - Гостенёво (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки):

Автовокзал - ул. Коминтерна - проспект Чайковского - ул. Дарвина - ул. Спартака - проспект Калинина - проспект Ленина - проспект 50 лет Октября - Окружная - далее до Суховерково, Емельяново, Гостенёво.

№ 233, пос. Химинститута - Николо-Малица (10 автобусов средней вместимости, интервал движения 18 минут):

пос. Химинститута - поселок Элеватор - промзона «Лазурная» - Московское шоссе - ул. Вагжанова - Смоленский пер. - ул. Советская - ул. Новоторжская - Тверской проспект- Новый Волжский мост - ул. Горького - Петербургское шоссе - Горбатка - Николо-Малица.

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