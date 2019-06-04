Чтобы сдать «Иволгу», надо рассказать всё о своём паспорте, прописке и личном счёте

А приготовиться надо, иначе никак. Раньше мы много рассказывали, как обзавестись «Иволгой» и как ею пользоваться, а сегодня, учитывая исчезновение трамвайного сообщения и продолжающееся расширение парка маршрутчиков, мы расскажем, как сдать карточку «Иволга», если она вам больше не нужна, и вернуть и залоговую стоимость, и остатки суммы, если таковые на карточке имеются.

Итак, когда я покупал карточку, то сверх суммы на счёте заплатил 50 рублей - залоговую стоимость карты. Почти два года я исправно пользовался «Иволгой», упорно дожидаясь на остановках муниципальный транспорт и обещанный личный кабинет пользователя карты.

Но учитывая, что мимо меня трамваи ходить перестали, автобусы стали редки, как волосы на голове Ленина, а личный кабинет, как и пенсия, скрылся в тумане, решил я карточку сдать. И если купить карточку в Твери - дело пустяковое, сделать это можно у водителей или в киосках периодической печати, то сдача требует определённых приготовлений. Учитывая, что у меня на карточке было больше 600 рублей, игра стоила свеч.

Для начала надо приехать к троллейбусному парку ПАТП-1, что в Твери на Набережной реки Лазури, дом 9, корп. 1. Это сразу за Смоленским воинским захоронением. Там охранник, узнав, что вы пришли сдать карточку, любезно объяснит, что да как.

Придя на место, готовьтесь к заполнению заявления с широким перечнем персональных данных на имя гендиректора не ПАТП-1, а ООО «ТрансСвязьТелеком» Анискина А. В. - оператора по «внедрению, эксплуатации и сопровождению Автоматизированной Системы Оплаты Проезда (АСОП Т) в городе Твери».

Причём никакого согласия на обработку персональных данных подписать вам не предложат. Тут вы либо соглашаетесь с этим нюансом, либо вежливо уходите ни с чем. Я остался.

Чтобы заполнить заявление, вам необходим паспорт (или иное удостоверение личности), номер банковского счёта с реквизитами банка, потому что наличные деньги не выдаются, и надо знать свой ИНН.

В заявлении вам придётся указать адрес прописки, номер мобильного телефона, где, кем и когда выдан паспорт, с предоставлением его номера и кода подразделения.

После того как я за 600 с хвостиком российских рублей сдал все свои персональные данные, мне пообещали, что деньги - 638 рублей с карты плюс 50 залоговой стоимости - перечислят на карточку в течение пяти дней.

К слову, за эти деньги я расписался как за уже полученную сумму. А иначе никак, такова форма заявления. В общем, будем ждать...

КСТАТИ

Если вы не взяли с собой паспорт, как это случилось со мной, не помните ИНН и номер банковского счёта - интернет и мобильный телефон вам в помощь! Все паспортные данные и ИНН я взял из личного кабинета на сайте Госуслуг, а банковский счёт выписал из мобильного приложения банка.