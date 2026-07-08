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Политика8 июля 2026 9:00

Восемь месяцев работы Виталия Королева: От лавочки для бабушек до контрактов на 100 миллиардов

Без галстука и протокола. Как Виталий Королев завоевывает доверие тверичан перед главным политическим стартом
Сергей ПАСТУХОВ
За восемь месяцев Виталий Королев побывал во многих городах региона.

За восемь месяцев Виталий Королев побывал во многих городах региона.

Фото: ПТО.

6 июля Виталий Королев официально стал кандидатом в губернаторы Тверской области. Он подал документы в избирком первым из всех потенциальных кандидатов, дав символический старт избирательной кампании по выборам руководителя региона, который будет стоять у руля в Тверской области следующие пять лет.

А накануне, 5 июля, исполнилось ровно восемь месяцев с назначения Виталия Королева на пост руководителя региона. Какие решения были приняты за этот срок - расскажет «КП»-Тверь».

6 июля Виталий Королев официально стал кандидатом в губернаторы Тверской области.

6 июля Виталий Королев официально стал кандидатом в губернаторы Тверской области.

Фото: ПТО.

Общественные пространства

Одним из ярких тверских проектов Виталия Королева стало преображение самых популярных в городе пространств. Первое - улица Трёхсвятская. Руководитель региона поручил продолжить ремонт главной пешеходной улицы, изыскав для этого бюджетные средства.

«Трёхсвятская улица - точка притяжения города Твери. Провести работы необходимо. Важно привлечь профессионального подрядчика и обеспечить выполнение проекта в планируемые сроки и на высоком качественном уровне», - сказал Виталий Королев на заседании областного правительства, где принималось решение.

Работы активно идут.

На Трёхсвятской.

На Трёхсвятской.

Фото: ПТО.

Второе любимейшее место тверичан - городской сад. Здесь уже установили новое колесо обозрения (оно выше и технологичнее своего предшественника) и начали работы по благоустройству.

В этой работе участвует АНО «Евразия» во главе с Аленой Аршиновой. Договорённость о привлечении к преображению Твери этой организации была получена Виталием Королевым на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме, ставшем, отметим, рекордно результативным для нашего региона.

Внимание глава региона уделил и реконструируемой Привокзальной площади, тверским дворам, благоустройству парков и скверов. Об этом Виталий Королев регулярно рассказывает в своем канале в MAX.

Муниципалитеты

Виталий Королев уже не раз обозначал свою позицию на счёт развития территорий - это основной приоритет. С территориями он знакомится лично. За восемь месяцев работы Виталий Королев успел посетить Торжок, Ржев, Вышний Волочёк, Бежецк, Кашин, Калязин, Осташков. Каждая поездка завершалась решениями, направленными на устранение каких-либо проблем или исполнение просьб жителей. От малого (поставить удобную лавочку в одном из конаковских дворов, о чём попросили местные бабушки) до большого, например покупки томографа для больницы Торжка.

Выезжая в муниципалитеты, руководитель региона всегда общается с местными жителями.

Выезжая в муниципалитеты, руководитель региона всегда общается с местными жителями.

Фото: ПТО.

Большая часть инвестиционных проектов, соглашения по которым были заключены на ПМЭФ-2026, тоже направлена именно на развитие муниципалитетов. Напомним, на форуме контракты были заключены на сумму более 100,6 миллиарда рублей, а реализация инвестпроектов создаст порядка 4000 рабочих мест.

Здравоохранение

Виталий Королев восемь месяцев решительно работал над одной из самых важных и проблемных сфер - здравоохранением. Посещал медучреждения, опять же, лично.

Маршрут поездок пролег от дверей Старицкой ЦРБ до высокотехнологичных корпусов областного перинатального центра, других тверских больниц. Виталий Королев отказался от формальных обходов, он общался с дежурными хирургами, подходил к постелям пациентов - изучал реальное положение дел изнутри.

Разговор с пациенткой больницы.

Разговор с пациенткой больницы.

Фото: ПТО.

Чтобы преобразовать важные наблюдения в работающую систему, глава региона собрал руководителей больниц за одним столом на Совете главных врачей. Заявлена амбициозная цель - полная перезагрузка региональной медицины.

Транспорт

Личный визит на территорию автопарка, беседы с водителями и специалистами диспетчерского центра - в деле обновления общественного транспорта Виталий Королев продемонстрировал тот же подход.

Системе пассажирских перевозок в регионе требуется модернизация. В парке основного перевозчика - «Верхневолжского АТП» - около шести сотен машин, но многие из них старые. Вместо постоянного ремонта глава региона предложил планомерно обновлять автобусы, учитывая мнение пассажиров и водителей.

На "Верхневолжском АТП".

На "Верхневолжском АТП".

Фото: ПТО.

Виталий Королев поручил также расширить программу поддержки специалистов отрасли, чтобы профессия водителя общественного транспорта вернула свою привлекательность.

«Гарантирую: возврата к маршруткам не произойдёт», - пообещал руководитель региона.

Сегодня для региона приобретаются новые автобусы, идёт их тестовая обкатка.

Спорт

В Твери также при участии АНО «Евразия» строится беговой центр, занятия в котором будут бесплатными. Это ещё одна из договорённостей ПМЭФ-2026. Центр возведут на площадке, которая пустует около бывшего здания суворовского училища (рядом с островом Памяти в Центральном районе).

Место для строительства выбирали с учётом мнения горожан, о чём сообщил глава региона: «Лично убедился в правильности выбора наших жителей: территория привлекательна для тех, кто занимается бегом, удобна с точки зрения доступности - центр должен быть в центре».

Развитие в Тверской области стремительно набирающего популярность падела стало ещё одной темой рабочих встреч Виталия Королева на ПМЭФ. Итог: подписание двух соглашений с руководством Федерации падела России - о создании центров для игры в падел и о сотрудничестве в сфере популяризации и развития этого вида спорта в Верхневолжье.

Глава региона лично посетил ряд баскетбольных игр, привёл в кресло руководителя областной спортивной сферы чемпиона-лыжника и профессионального управленца Алексея Петухова.

В «Юбилейном» Виталий Королев болел за наших «тигров».

В «Юбилейном» Виталий Королев болел за наших «тигров».

Фото: ПТО.

Молодёжь и открытое общение

«Важно побороть отток нашей молодёжи в мегаполисы, сохранить её в Тверской области, а для этого молодым ребятам должно быть комфортно и интересно, им нужны перспективы в регионе», - уверен Виталий Королев.

За восемь месяцев он не раз общался с подрастающим поколением. На любом мероприятии руководитель области был открыт для молодёжи, не отказываясь ни от совместных селфи, ни от предложения прогуляться с выпускниками по набережной (такое, например, случилось во время визита в Кашин), ни от ответов на интересующие юношей и девушек вопросы.

Впервые в регионе подарком лучшим выпускникам стал Губернаторский бал, на котором Виталий Королев лично вручал ребятам заслуженные награды и напутствовал.

Именно ответом на предложение тверских студентов стало решение Виталия Королева завести личный канал в мессенджере МАХ. Об этом главу региона попросили на областном субботнике, в котором он участвовал наравне с другими.

Теперь, кстати впервые в истории Верхневолжья, глава региона лично рассказывает подписчикам о ключевых событиях, делится планами или итогами своей работы, а иногда просто эмоциями от увиденного.