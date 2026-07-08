Восемь месяцев работы Виталия Королева: От лавочки для бабушек до контрактов на 100 миллиардов

За восемь месяцев Виталий Королев побывал во многих городах региона. Фото: ПТО.

6 июля Виталий Королев официально стал кандидатом в губернаторы Тверской области. Он подал документы в избирком первым из всех потенциальных кандидатов, дав символический старт избирательной кампании по выборам руководителя региона, который будет стоять у руля в Тверской области следующие пять лет.

А накануне, 5 июля, исполнилось ровно восемь месяцев с назначения Виталия Королева на пост руководителя региона. Какие решения были приняты за этот срок - расскажет «КП»-Тверь».

6 июля Виталий Королев официально стал кандидатом в губернаторы Тверской области. Фото: ПТО.

Общественные пространства

Одним из ярких тверских проектов Виталия Королева стало преображение самых популярных в городе пространств. Первое - улица Трёхсвятская. Руководитель региона поручил продолжить ремонт главной пешеходной улицы, изыскав для этого бюджетные средства.

«Трёхсвятская улица - точка притяжения города Твери. Провести работы необходимо. Важно привлечь профессионального подрядчика и обеспечить выполнение проекта в планируемые сроки и на высоком качественном уровне», - сказал Виталий Королев на заседании областного правительства, где принималось решение.

Работы активно идут.

На Трёхсвятской. Фото: ПТО.

Второе любимейшее место тверичан - городской сад. Здесь уже установили новое колесо обозрения (оно выше и технологичнее своего предшественника) и начали работы по благоустройству.

В этой работе участвует АНО «Евразия» во главе с Аленой Аршиновой. Договорённость о привлечении к преображению Твери этой организации была получена Виталием Королевым на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме, ставшем, отметим, рекордно результативным для нашего региона.

Внимание глава региона уделил и реконструируемой Привокзальной площади, тверским дворам, благоустройству парков и скверов. Об этом Виталий Королев регулярно рассказывает в своем канале в MAX.

Муниципалитеты

Виталий Королев уже не раз обозначал свою позицию на счёт развития территорий - это основной приоритет. С территориями он знакомится лично. За восемь месяцев работы Виталий Королев успел посетить Торжок, Ржев, Вышний Волочёк, Бежецк, Кашин, Калязин, Осташков. Каждая поездка завершалась решениями, направленными на устранение каких-либо проблем или исполнение просьб жителей. От малого (поставить удобную лавочку в одном из конаковских дворов, о чём попросили местные бабушки) до большого, например покупки томографа для больницы Торжка.

Выезжая в муниципалитеты, руководитель региона всегда общается с местными жителями. Фото: ПТО.

Большая часть инвестиционных проектов, соглашения по которым были заключены на ПМЭФ-2026, тоже направлена именно на развитие муниципалитетов. Напомним, на форуме контракты были заключены на сумму более 100,6 миллиарда рублей, а реализация инвестпроектов создаст порядка 4000 рабочих мест.

Здравоохранение

Виталий Королев восемь месяцев решительно работал над одной из самых важных и проблемных сфер - здравоохранением. Посещал медучреждения, опять же, лично.

Маршрут поездок пролег от дверей Старицкой ЦРБ до высокотехнологичных корпусов областного перинатального центра, других тверских больниц. Виталий Королев отказался от формальных обходов, он общался с дежурными хирургами, подходил к постелям пациентов - изучал реальное положение дел изнутри.

Разговор с пациенткой больницы. Фото: ПТО.

Чтобы преобразовать важные наблюдения в работающую систему, глава региона собрал руководителей больниц за одним столом на Совете главных врачей. Заявлена амбициозная цель - полная перезагрузка региональной медицины.

Транспорт

Личный визит на территорию автопарка, беседы с водителями и специалистами диспетчерского центра - в деле обновления общественного транспорта Виталий Королев продемонстрировал тот же подход.

Системе пассажирских перевозок в регионе требуется модернизация. В парке основного перевозчика - «Верхневолжского АТП» - около шести сотен машин, но многие из них старые. Вместо постоянного ремонта глава региона предложил планомерно обновлять автобусы, учитывая мнение пассажиров и водителей.

На "Верхневолжском АТП". Фото: ПТО.

Виталий Королев поручил также расширить программу поддержки специалистов отрасли, чтобы профессия водителя общественного транспорта вернула свою привлекательность.

«Гарантирую: возврата к маршруткам не произойдёт», - пообещал руководитель региона.

Сегодня для региона приобретаются новые автобусы, идёт их тестовая обкатка.

Спорт

В Твери также при участии АНО «Евразия» строится беговой центр, занятия в котором будут бесплатными. Это ещё одна из договорённостей ПМЭФ-2026. Центр возведут на площадке, которая пустует около бывшего здания суворовского училища (рядом с островом Памяти в Центральном районе).

Место для строительства выбирали с учётом мнения горожан, о чём сообщил глава региона: «Лично убедился в правильности выбора наших жителей: территория привлекательна для тех, кто занимается бегом, удобна с точки зрения доступности - центр должен быть в центре».

Развитие в Тверской области стремительно набирающего популярность падела стало ещё одной темой рабочих встреч Виталия Королева на ПМЭФ. Итог: подписание двух соглашений с руководством Федерации падела России - о создании центров для игры в падел и о сотрудничестве в сфере популяризации и развития этого вида спорта в Верхневолжье.

Глава региона лично посетил ряд баскетбольных игр, привёл в кресло руководителя областной спортивной сферы чемпиона-лыжника и профессионального управленца Алексея Петухова.

В «Юбилейном» Виталий Королев болел за наших «тигров». Фото: ПТО.

Молодёжь и открытое общение

«Важно побороть отток нашей молодёжи в мегаполисы, сохранить её в Тверской области, а для этого молодым ребятам должно быть комфортно и интересно, им нужны перспективы в регионе», - уверен Виталий Королев.

За восемь месяцев он не раз общался с подрастающим поколением. На любом мероприятии руководитель области был открыт для молодёжи, не отказываясь ни от совместных селфи, ни от предложения прогуляться с выпускниками по набережной (такое, например, случилось во время визита в Кашин), ни от ответов на интересующие юношей и девушек вопросы.

Впервые в регионе подарком лучшим выпускникам стал Губернаторский бал, на котором Виталий Королев лично вручал ребятам заслуженные награды и напутствовал.

Именно ответом на предложение тверских студентов стало решение Виталия Королева завести личный канал в мессенджере МАХ. Об этом главу региона попросили на областном субботнике, в котором он участвовал наравне с другими.

Теперь, кстати впервые в истории Верхневолжья, глава региона лично рассказывает подписчикам о ключевых событиях, делится планами или итогами своей работы, а иногда просто эмоциями от увиденного.