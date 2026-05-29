Тверское здравоохранение получило рецепты от Виталия Королева

Перемены в здравоохранении стали главной темой мая в Тверской области. Глава региона с нескольких фронтов приступил к «починке» самой проблемной сферы.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ

Возможно, толчком к всесторонней оценке работы отрасли стало общение Виталия Королева с ветеранами Великой Отечественной войны 9 мая, которые сказали о недостатках в системе организации здравоохранения. Об этом писала «КП»-Тверь». После 9-го прошло несколько дней, и… началось движение.

Глава региона поехал с рабочими визитами по тверским больницам. В течение недели (даже двух) эта тема не выходила из топов областной повестки. Она поднималась на правительственных мероприятиях, на встречах главы региона с медицинскими работниками, с пациентами в больницах. Виталий Королев действовал по принципу: хочешь сделать хорошо - сделай сам. В данном случае решил всё проверить лично и вычленить главное, что мешает назвать медицинское обслуживание качественным.

При этом честно написал в своем МАХ-канале: «Накопились проблемы, которые нельзя игнорировать, закрывать на них глаза. Поэтому выступаю за открытый, пусть и сложный диалог. Голос медицинского сообщества, даже из самых дальних наших сел и деревень, должен быть услышан».

Впоследствии в MAX он подробно освещает итоги поездок, не боясь открыто признавать и обсуждать проблемы здравоохранения.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

Рабочие визиты на места Королев начал с тверской горбольницы № 6. Главным образом интересовался поддержкой специалистов. С молодыми кадрами Виталий Королев отдельно обсудил тему привлечения молодежи в тверскую медицину. Принял просьбу о первоочередном зачислении детей медиков в детсады и школы и поручил проработать такую возможность.

21 мая глава региона побывал в поликлинике № 2 горбольницы № 7. Два года назад ее капитально отремонтировали, благоустроили территорию, создали условия для пациентов с ОВЗ. Виталий Королев пообщался с пациентами, поинтересовался мнением о том, что можно улучшить в здравоохранении. Разговаривал и с врачами, и с сотрудницами регистратуры, фельдшерами и медсестрами. Вообще, регистратура стала предметом повышенного внимания руководителя области: он изучал возможности электронной записи к врачам. В итоге поставил задачу Минцифре и Минздраву, чтобы слоты для электронной записи всегда были открыты и жители могли записаться онлайн, а не стоять в очередях.

Главный врач горбольницы № 7 Николай Жуков в комментарии «КП»-Тверь» поделился впечатлениями о визите главы региона:

- Очень своевременное движение в сторону реформации медицинской отрасли. У нас достаточное количество проблем. И надо это не просто констатировать, а решать активными действиями. И очень правильный подход главы региона к ситуации - увидеть всё своими глазами, узнать изнутри. Визит Виталия Королева в нашу поликлинику был полезен нам: обозначены болевые точки не только поликлиники, но и стационара. Это недостаточность оборудования, ветхие корпуса на территории больничного городка. Я озвучил планы по модернизации. Руководитель области обещал к нам приехать уже в стационар, будем ждать. Пока что Виталий Королев принял решение о закупке в этом году флюорографа и маммографа для нашей больницы, в ближайшие годы можем рассчитывать на рентген-аппарат и КТ. Обсудили также кадровый вопрос. Кадры - это самый медленно восполняемый ресурс. Нехватка и среднего персонала, и врачей. Стараемся решать вопрос с медицинским университетом, есть свои целевики. В Твери, я считаю, эта проблема существует в меньшей степени, чем в муниципалитетах.

Глава региона побывал также в Центре имени Аваева и ОКБ. В областной больнице обратил внимание на новое модульное приемное отделение, необходимое для более быстрой диагностики и оказания помощи пациентам из районов.

«В прошлом году на совершенствование экстренной медицинской помощи было выделено почти 710 миллионов рублей. Это позволило улучшить работу санавиации: за год эвакуировано 327 человек, в том числе 51 ребенок. За каждой цифрой - спасенная жизнь. Будем развивать направление», - отметил Королев.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

Важным пунктом рабочего визита стал перинатальный центр. Глава региона оценил условия в главном родильном учреждении области, пообщался с молодыми мамами. В этом году по решению Королева для центра закупят более 210 единиц нового оборудования на сумму почти в 272 млн рублей.

Кстати, в отделении выписки Виталий Королев вручил молодой маме набор для новорожденного.

Здесь же, в учреждении, прошло итоговое совещание с лидерами отрасли здравоохранения на Совете главврачей, где был принят ряд финансово-административных решений. Виталий Королев обозначил главные направления совместной работы регионального правительства и главврачей. А также поделился выводами по итогам увиденного в учреждениях.

Самая первая проблема - невозможность записаться к узким специалистам, нехватка кадров. Вопрос всеобъемлющий, характерный не только для области, но и страны в целом. Поэтому решать его локальными методами нереально.

«Кадровый вопрос не быстрый, но первые важные шаги уже сделаны, - сказал Виталий Королев. - Реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Сейчас из областного бюджета есть единовременные выплаты для акушерок и медсестер ФАПов. За четыре года в целом по отрасли это позволило привлечь более 90 медиков. Но для комплексного решения кадрового вопроса необходима дальнейшая системная совместная работа Минздрава области, глав муниципалитетов, главврачей».

Именно от системности Королев ждет главного эффекта. В Тверской области - несколько медколледжей, Тверской медицинский университет. Каждый год выпускаются сотни специалистов. Но где они? Глобальная задача - привести их в тверские больницы. Необходимо продумать меры, способы, алгоритм работы. В этих вопросах нужно действовать единым фронтом Минздраву, главам муниципалитетов, главврачам. Да и сами учебные заведения должны быть заинтересованы в трудоустройстве выпускников.

ВАЖНЫ ДЕТАЛИ

Глава региона считает, что важна еще одна деталь для привлечения кадров в больницы. Это чуткое отношение руководителей и местных администраций к специалистам. Программы программами, но ничего нет важнее человеческого отношения. Проявляться это может в создании комфортных условий для работы, всесторонней поддержке, в том числе моральной, помощи с жильем. Это практикуется в некоторых муниципалитетах. Это же касается и привлечения ординаторов в лечебные учреждения. Сейчас их в регионе 1400.

Глава региона поручил ответственным лицам доработать пакеты поддержки медиков с учетом возможностей и потребностей территорий.

«Путь предстоит долгий, - не скрывает Королев, делясь мыслями в своем посте в MAX-канале. - Стратегическая цель - закрыть кадровый дефицит, из-за которого и возникает большинство острых вопросов, включая неработающие электронные очереди».

СОБЫТИЯ ГОДА

Однако не только кадровый вопрос стоит на повестке дня. Капремонты, оснащение оборудованием, сельская медицина - болевые точки, которые надо «лечить». По некоторым вопросам уже приняты решения, озвучены цифры и факты:

- В больницы и поликлиники области поступит 1400 единиц нового оборудования, 26 медицинских объектов капитально отремонтируют.

- По решению Виталия Королева областные средства выделены на закупку нового оборудования в медучреждения. Для Ржевского роддома приобретут электрохирургический аппарат, дефибриллятор, аппарат реинфузии крови, кольпоскоп, ультрафиолетовую камеру и другое оборудование. Отремонтируют флюорограф в Селижаровской ЦРБ.

- Остается открытым вопрос со строительством Детской областной клинической больницы. Глава региона отмечает, что есть динамика и в этом году планируется серьезно продвинуться по темпам строительства.

- Три млрд рублей выделено на льготные лекарства для пациентов. Готовятся закупки на 27-й год.

- В Кашинском и Калининском округах откроются женские консультации с кабинетами функциональной и УЗИ-диагностики, рентген-кабинетами. В прошлом году такие консультации открылись на базе Калязинской, Зубцовской и Старицкой ЦРБ.

- На базе Нелидовской и Кимрской ЦРБ, тверской больницы № 7 откроются центры здоровья. Для Вышневолоцкого центра здоровья приобретут оборудование.

НОВОСТИ СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ

В Орше установят новую врачебную амбулаторию. Паллиативное отделение из Оршинской участковой больницы перенесут в Калининскую ЦРКБ.

В области будет открыто 40 новых ФАПов. Один начал работу буквально на днях - в селе Присеки Бежецкого округа.

Медпомощи в глубинке способствует не только установка новых ФАПов, но и работа выездных бригад медиков. График выездов сформирован до конца года. Глава региона дополнительно поручил увеличить летом интенсивность выездов мобильных медбригад. В районные ЦРБ регулярно выезжают врачи-онкологи.

В здравоохранении уже принят ряд мер, но впереди большая работа, подключиться к которой должны все звенья. С этим согласны и сами врачи: только так можно навести порядок в отрасли.