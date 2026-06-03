ПМЭФ-2026: В Тверской области будут развивать трендовый вид спорта - падел

Соглашения были подписаны по итогам переговоров Виталия Королева с руководством Федерации падела России. Фото: ПТО.

На стартовавшем 3 июня Петербургском международном экономическом форуме тверская делегация уже достигла ряда важных соглашений. В частности, в первый день ПМЭФ-2026 руководитель региона Виталий Королев договорился о развитии на территории Верхневолжья падела - вида спорта, набирающего сегодня стремительную популярность. Падел схож с большим теннисом, но имеет ряд отличий и доступен людям разного возраста и уровня подготовки.

Два соглашения о этом были подписаны по итогам переговоров Виталия Королева с руководством Федерации падела России, которую представляли президент Федерации Алексей Золотарев, гендиректор Алексей Сорокин и управляющий партнёр компании «Буэнос Падел» Дмитрий Фомин.

Соглашения предусматривают создание в Тверской области центров игры в падел, а также популяризацию этого трендового вида спорта.

В Твери сегодня работает один центр для занятий паделом. В рамках подписанного инвестпроекта запланировано открыть ещё два - в Заволжском и Московском районах областной столицы. Это должно привлечь до 400 млн рублей инвестиций. Планируется создание порядка 30 новых рабочих мест. Компания «Буэнос Падел» также планирует расширить сеть центров падела в Конаковском и Ржевском округах Тверской области, в чём регион пообещал оказать поддержку.

«Сам являюсь поклонником этого вида спорта, - поделился Виталий Королоев по итогам встречи. - Уверен, что развитие падела соответствует энергичному тверскому характеру. Это подтверждает стабильно высокая загрузка первого комплекса компании в Твери.Уверен, что появление в городе ещё двух площадок будет способствовать приобщению детей и взрослых к занятиям спортом».

Для популяризации падела в регионе планируют организовывать соревнования, кроме того будет создана областная федерация данного вида спорта.