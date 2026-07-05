В Городском саду Твери установили кабинки на новом колесе обозрения

В Городском саду Твери продолжаются работы по установке нового колеса обозрения высотой 50 метров. Глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в MAX сообщил, что специалисты уже смонтировали кабинки на аттракционе.
Видео: max.ru/korolev.
По его словам, объект постепенно обретает законченный вид и в скором времени будет готов принять первых посетителей.
"Создаём не просто аттракцион, а настоящую точку притяжения горожан и гостей нашей древней Твери. Уверен, новое колесо обозрения станет местом, куда захочется возвращаться", - говорит глава региона.