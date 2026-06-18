Виталий Королев: В Твери приступают к строительству бегового центра

Работы уже начаты. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Твери приступают к строительству современного бегового центра, договорённость о создании которого была достигнута на минувшем ПМЭФ-2026. Об этом в своём канале в "Макс" сообщил глава региона Виталий Королев.

Он рассказал, что центр возведут на площадке, что пустует около бывшего Суворовского училища (рядом с Островом памяти в Центральном районе).

Виталий королев посетил площадку будущего строительства. Фото: ПТО.

"Площадка выбрана с учётом мнения тверитян. Лично убедился в правильности выбора наших жителей: территория привлекательна для тех, кто занимается бегом, удобна с точки зрения доступности – центр должен быть в центре", - прокомментировал выбор места Виталий Королев.

Занятия в центре будут бесплатными. Комплекс сможет вместить до 400 человек.

"Современная инфраструктура, профессиональное покрытие позволят нашим спортсменам комфортно тренироваться", - рассказал руководитель региона.

Так будет выглядеть центр. Фото: ПТО.

В беговом центре также планируют проводить мастер-классы, организовывать занятия для детей, проводить праздники и различные семейные физкультурные мероприятия.

По словам Виталия Королёва, открыться центр может уже в ближайшие месяцы.