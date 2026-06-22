Виталий Королев объявил о начале реновации Городского сада в Твери

Благоустройство Городского сада позволит создать новые точки притяжения для семейного отдыха. Фото: max.ru/korolev.

Городской сад Твери вскоре значительно преобразится: глава региона Виталий Королев сообщил в своем канале в MAX о начале подготовительных работ по его благоустройству. Для жителей обустроят новые детские и прогулочные площадки, установят освещение, озеленят территорию и заменят аттракционы.

Инициатива стала частью соглашения, заключенного на Петербургском экономическом форуме с депутатом Госдумы РФ, председателем Координационного Совета АНО «Евразия» Аленой Аршиновой. Виталий Королев поблагодарил жителей за поддержку и отметил, что стройка — временная мера, а комфортный парк станет наследием для будущих поколений.

"А чтобы вам, дорогие наши жители, было легче сориентироваться, где отдохнуть и погулять летом, принял решение разместить вокруг Городского сада баннеры с указанием альтернативных мест отдыха в Твери", - сказал глава региона.