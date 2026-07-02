Виталий Королев провел первый Губернаторский бал лучших выпускников

Глава Тверской области Виталий Королев утвердил новый формат поощрения талантливой молодежи. Фото: max.ru/korolev.

О праздничном мероприятии сообщил глава Тверской области Виталий Королев в своем MAX-канале. Он поздравил обладателей золотых медалей и стобалльников. В текущем году в Верхневолжье зафиксировали рекордные 84 высших балла на госэкзамене.

Среди героев праздника оказались 10 выпускников, получивших 100 баллов сразу по двум дисциплинам, а также абсолютный рекордсмен — трехкратный стобалльник, суворовец Федор Ковшов. Руководитель региона вручил заслуженные награды не только отличникам, но также их родителям и педагогам за их труд и поддержку. Виталий Королев подчеркнул, что власти приложат все усилия, чтобы перспективная молодежь осталась в Тверской области.

Для этого в регионе будут создавать современные рабочие места, развивать досуг, благоустраивать общественные территории, повышать качество медицины и образования. Глава региона пообещал сделать Губернаторский бал традиционным и пригласил будущих отличников на праздник в 2027 году.