НовостиОбщество14 мая 2026 13:36

В Твери начался очередной этап ремонта на улице Трехсвятской

Виталий Королев поручил продолжить обновление главной пешеходной улицы областной столицы
Алексей АНДРЕЕВ
На участке разбирают старое покрытие.

Фото: ПТО.

В центре Твери на улице Трехсвятской, на участке от улицы Симеоновской до улицы Желябова, начались ремонтные работы.

Напомним, что ранее в рамках проекта уже были преображены два участка главной пешеходной улицы города - от улицы Новоторжской до улицы Симеоновской. Продолжить благоустройство улицы Трехсвятской поручил глава региона Виталий Королев после посещения Горсада в конце этого марта по поводу колеса обозрения и общения с некоторыми гулявшими там местными жителями.

«Трехсвятская улица – точка притяжения города Твери. Провести работы необходимо, чтобы граждане могли с удовольствием гулять по улице. Важно привлечь профессионального подрядчика и обеспечить выполнение проекта в планируемые сроки и на высоком качественном уровне», – поставил затем задачу Виталий Королев на заседании областной бюджетной комиссии.

Работы проведут на участке от улицы Симеоновской до улицы Желябова.

Фото: ПТО.

Сейчас на улице разбирают старую плитку, чтобы затем уложить вместо нее новую гранитную. В ближайшее время установят водоотводные лотки, проложат кабельные линии наружного освещения, обустроят стойки опор фонарей, а также там должны установить 22-х квадратных стилизованных люков с надписью «Тверь», сообщила пресс-служба правительства региона.

Общая площадь работ - 2800 кв. метров. В целях безопасности участок оснастят камерами видеонаблюдения.

НА ЗАМЕТКУ

Общественные и придомовые территории обновляются в регионе по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».