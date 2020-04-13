2020-04-12T18:23:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 13 апреля 2020 года: новых инфицированных нет, Удомля закрыта, ряд запретов продлено, а некоторые отменены

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 13 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Олег ХАДАЕВ
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Несмотря на принимаемые меры предосторожности, коронавирус наступает.Несмотря на принимаемые меры предосторожности, коронавирус наступает.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Коронавирус в Твери, последние новости на 13 апреля 2020 года таковы: в регионе официально зарегистрирован 31 человек с диагнозом коронавирус. Столько же, сколько и накануне, так как 12 апреля в регионе не был выявлен ни один заболевший коронавирусной инфекцией.

Напомним, первый случай заражения в регионе зафиксирован 17 марта.

Трое из заболевших уже выздоровели, а двоих выписали домой.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя ограничил въезд в Удомлю и прилегающий район (Удомельский городской округ) для всех лиц, кроме проживающих в округе, либо прибывающих туда на работу. Свой приезд надо подтверждать соответствующими документами. Проверять их будут на контрольно-пропускных пунктах.

Так же губернатор на неделю, до 19 апреля, продлил запреты на посещение гражданами Многофункциональных центров и на работу пансионатов, гостиниц домов отдыха, и ярмарок.

Точки общепита не смогут работать до 30 апреля, за исключением тех, кто кормит сотрудников легально работающих предприятий.

С 13 апреля откроются парикмахерские, а так же салоны красоты, бани и сауны, если там оказываются парикмахерские услуги.

Исследования на коронавирус в Тверской области продолжают проводится в трёх лабораториях - Центре гигиены и эпидемиологии, Центре имени Аваева и в Центральной медико-санитарной части №141 Федерального медико-биологического агентства России (Удомля).

С 17 марта на территории регион введён режим повышенной готовности.

Подготовлено 1300 мест для коронавирусных больных, на базе восьми медицинских учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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