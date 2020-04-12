Коронавирус в Тверской области: новых заболевших на 12 апреля в регионе нет
На утро 12 апреля, новых заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Тверской области не выявлено.
Эти данные обнародовал Роспотребнадзор в 10:30.
Таким образом, число заболевших в Тверской области остаётся прежним - 31 человек.
Трое, на сегодняшний день, выздоровели и выписаны.
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности, предписывающий добровольную самоизоляцию граждан.
Определён список предприятий, которые важны для региональной экономики и приступают к работе в полном объёме.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»