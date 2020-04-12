Коронавирус в Тверской области: новых заболевших на 12 апреля в регионе нет

12 Апр 2020 2020-04-12T11:00:31+03:00

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На утро 12 апреля, новых заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Тверской области не выявлено.

Эти данные обнародовал Роспотребнадзор в 10:30.

Таким образом, число заболевших в Тверской области остаётся прежним - 31 человек.

Трое, на сегодняшний день, выздоровели и выписаны.

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности, предписывающий добровольную самоизоляцию граждан.

Определён список предприятий, которые важны для региональной экономики и приступают к работе в полном объёме.

ИСТОЧНИК KP.RU