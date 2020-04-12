Профилактические меры в Твери от коронавируса: какие запреты продлены и на какой срок

12 Апр 2020 2020-04-12T15:42:31+03:00

Губернатор подписал поправки к постановлению, в котором оговариваются профилактические меры в Твери от коронавируса касающиеся общепита, парикмахерских, пансионатов и МФЦ

Изменить размер текста: A A

Губернатор Тверской области Игорь Руденя внёс изменения в постановление от 17 марта, которыми оговариваются профилактические меры в Твери от коронавируса касающиеся общепита, парикмахерских, пансионатов и МФЦ.

На неделю, до 19 апреля, продлён запрет на посещение гражданами Многофункциональных центров (МФЦ) для подачи заявлений. Выдача документов, как и было, производится либо в электронном виде, либо по предварительной записи.

Так же на неделю продлён срок запрета на работу пансионатов, гостиниц домов отдыха и ярмарок.

Точки общепита не смогут работать до 30 апреля, за исключением тех, кто продаёт еду на вынос и, это новое, кормит сотрудников организаций, чья деятельность легальна.

С 13 апреля откроются парикмахерские, а так же салоны красоты, бани и сауны, если там оказываются парикмахерские услуги.

И в точках общепита и в парикмахерских вводятся жёсткие санитарные требования — дистанция не менее полутора метров между работниками и клиентами, дезинфекция, контроль температуры тела и т. д.

Будьте здоровы! Оставайтесь дома.

01

02

03

ИСТОЧНИК KP.RU