2020-04-12T14:33:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Удомля в Тверской области закрывается для въезда не проживающих там граждан, в целях профилактики коронавируса

Запрет на въезд в Удомлю в Тверской области начинает действовать с 13 апреля
Олег ХАДАЕВ
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В Удомлю теперь могут въехать только прописанные там, либо там работающие. Фото: www.google.ru/maps/В Удомлю теперь могут въехать только прописанные там, либо там работающие. Фото: www.google.ru/maps/
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Постановление о введении дополнительных ограничений из-за коронавирусной инфекции подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Речь идёт о закрытие въезда в Удомельский городской округ.

Как известно, город Удомля, в Тверской области, из-за нахождения там Калининской атомной электростанции (КАЭС), является территорией с особым режимом. Поэтому с 08:00 13 апреля, до 30 апреля текущего года, ограничивается въезд всех, не имеющих регистрации по месту жительства в Удомельском городском округе.

Ограничения не касаются тех людей, кто приезжает в Удомлю на работу, сообщает пресс-служба областного правительства. Но для этого у граждан должен быть документ от работодателя, подтверждающий их право на въезд в Удомельский городской округ.

Не действует ограничение и для прибывающих в Удомлю на спецтранспорте.

Проверка документов будет осуществляться на специальных контрольно-пропускных пунктах. Там же у всех без исключения въезжающих будут измерять температуру тела.

Удомля первый населённый пункт в регионе, где ужесточён режим въезда граждан. Связано это с тем, что на территории работает предприятие непрерывного цикла, которое обслуживают уникальные специалисты, и проникновение туда коронавирусной инфекции — крайне нежелательно.

На остальной территории области действует режим повышенной готовности.

Будьте здоровы! Оставайтесь дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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