Удомля в Тверской области закрывается для въезда не проживающих там граждан, в целях профилактики коронавируса
Постановление о введении дополнительных ограничений из-за коронавирусной инфекции подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Речь идёт о закрытие въезда в Удомельский городской округ.
Как известно, город Удомля, в Тверской области, из-за нахождения там Калининской атомной электростанции (КАЭС), является территорией с особым режимом. Поэтому с 08:00 13 апреля, до 30 апреля текущего года, ограничивается въезд всех, не имеющих регистрации по месту жительства в Удомельском городском округе.
Ограничения не касаются тех людей, кто приезжает в Удомлю на работу, сообщает пресс-служба областного правительства. Но для этого у граждан должен быть документ от работодателя, подтверждающий их право на въезд в Удомельский городской округ.
Не действует ограничение и для прибывающих в Удомлю на спецтранспорте.
Проверка документов будет осуществляться на специальных контрольно-пропускных пунктах. Там же у всех без исключения въезжающих будут измерять температуру тела.
Удомля первый населённый пункт в регионе, где ужесточён режим въезда граждан. Связано это с тем, что на территории работает предприятие непрерывного цикла, которое обслуживают уникальные специалисты, и проникновение туда коронавирусной инфекции — крайне нежелательно.
На остальной территории области действует режим повышенной готовности.
Будьте здоровы! Оставайтесь дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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