Профилактические меры в Твери от коронавируса: Роспотребнадзор продолжает тестировать пациентов

11 Апр 2020 2020-04-11T12:41:05+03:00

Медики делают всё возможное, чтобы остановить заразу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Профилактические меры в Твери от коронавируса — протестировано 7984 человека

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В Тверской области продолжаются профилактические меры от коронавируса (COVID-2019).

По данным Роспотребнадзора на сегодня, 11 апреля, в трёх лабораториях Тверской области обследовано 7984 человека. В частности, за последние сутки — 789 человек.

В Центре гигиены и эпидемиологии обследовано 5175 человек, за истекшие сутки - 380 человек.

В Центре имени Аваева обследовано 2725 человек, за последние сутки — 388.

В Центральной медико-санитарной части №141 Федерального медико-биологического агентства России (Удомля), всего обследовано 84 человека, за последние сутки — 21.

Напомним, сегодня, 11 апреля, число заболевших в Тверской области увеличилось на семь человек, доведя численность инфицированных до 31 человека.

Трое выздоровели. Таким образом на лечении остаются 28 человек.

Роспотребнадзор напоминает, для жителей Тверской области организована горячая линия по коронавирусной инфекции: 8-800-333-93-72.

Также в России действует единая горячая линия по коронавирусу: 8-800-2000-112.

Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU