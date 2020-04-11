2020-04-11T14:54:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Больницы в Тверской области для больных коронавирусом: в каких районах открыты

В больницах Тверской области для больных коронавирусом создают 1300 койко-мест
Олег ХАДАЕВ
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Коронавирус продолжает захватывать Тверскую область.Коронавирус продолжает захватывать Тверскую область.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стало известно, в каких районах Тверской области подготавливают больницы для больных коронавирусом.

На базе восьми медицинских учреждений уже создаётся 1300 койко-мест. Это: Калининская ЦРКБ; Областная клиническая больница; Тверские городские больницы №1 и №6; Нелидовская, Конаковская и Зубцовская ЦРБ; Центральная медико-санитарная часть № 141 Федерального медико-биологического агентства (Удомля).

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, сейчас для этих больниц идёт закупка всего необходимого. К работе планируется привлечь студентов выпускного курса Тверского медицинского колледжа, аспирантов и ординаторов Тверского государственного медицинского университета.

Напомним, по данным на утро 11 апреля, всего в регионе коронавирусной инфекцией заболел 31 человек. Трое уже выздоровели, а 28 остаются в клинике.

Будьте здоровы и оставайтесь дома!

ИСТОЧНИК KP.RU

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