Режим повышенной готовности в Тверской области из-за короавируса: в регионе подтвердили четвертый случай заражения коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T13:08:06+03:00

Еще один человек заразился коронавирусом в Тверской области Фото: областной минздрав

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30 марта стал известно о четвертом случае заражения коронавирусной инфекцией в Тверской области. Официальный данные опубликовал Роспотбернадзор РФ.

Известно, что житель области недавно вернулся из-за рубежа. Пациент госпитализирован в Калининскую ЦРБ, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Всех, кто находился в контакте с заболевшим, проверяют медики.

Всего, по данным ведомства, за последние сутки в России зарегистрировано 270 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 26 регионах.

Напомним, что 27 марта стало известно, что двое из трех ранее инфицированных граждан успешно завершили лечение коронавируса. 37-летний мужчина и 35-летняя женщина проходили терапию в Калининской районной клинической больнице.

С 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. Закрыты все салоны, спортивные учреждения, рестораны, магазины, кроме тех, кто занимается продажей продуктов и товаров первой необходимости; запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий.

Все граждане, вернувшиеся из-за границы, должны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель и сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8-800-333-93-72.

ИСТОЧНИК KP.RU