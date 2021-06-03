Инвестиций на 60 млрд рублей: Итоги второго дня на ПМЭФ-2021 для Тверской области

Губернатор уже оценил ПМЭФ-2021 как очень продуктивный для региона, а ведь завтра запланированы новые соглашения. Фото: ПТО

3 июня, второй день Петербургского международного экономического форума выдался весьма насыщенным и успешным для Тверской области. Был подписан ряд перспективных соглашений.

Губернатор Игорь Руденя, который провел на форуме практически весь день, уже назвал ПМЭФ-2021 очень продуктивным:

- Сегодня мы заключились по соглашениям на сумму порядка 60 млрд рублей, - объявил журналистам глава тверского региона. - Важны не столько цифры, сколько создание новых рабочих мест. Реализация ряда проектов начнётся уже в этом году. Сегодня присутствовали партнёры, которые подписывают с нами уже второе или третье соглашение по развитию и расширению своих производств. Также есть и новые компании, которые будут резидентами Тверской области.

Итак, сегодня регион заключил следующие соглашения:

с ООО «Герс Технолоджи» в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности,

с компанией «Фодеско-МАК» по строительству ещё одного завода,

с ГК «Сегежа» по созданию производства экологически чистой бумажной упаковки,

с «НТК» по открытию деревоперерабатывающего предприятия,

с Ростатомом по комплексному развитию Удомельского городского округа.

Также заключено соглашение о дальнейшем развитии проектов компании «Шелл» в Тверской области. На прошлой неделе дан старт реализации инвестиционного проекта по расширению производства концерна в городе Торжке.

Ещё одной важной частью деловой программы форума стало соглашение, касающееся туризма. Тверская область включена в «Большое Золотое кольцо» России.

4 июня на ПМЭФ-2021 у тверского региона и губернатора также намечено несколько важных соглашений.