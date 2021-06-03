ПИЭФ-2021: Правительство Тверской области заключило соглашение с производителем бурильного оборудования

Губернатор подписал соглашение с директором компании. Фото: ПТО

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме между Правительством Тверской области и ООО «Герс Технолоджи» заключено соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности. Документ подписали губернатор Игорь Руденя и директор компании Олег Сергеев.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, новый проект компании предполагает создание центра разработки и производства оборудования для использования при бурении нефтяных и газовых скважин.

- Проект позволит увеличить вклад Тверской области в импортозамещение высокотехнологичной продукции, открыть современные рабочие места для наших молодых специалистов. Центр будет создан на территории инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3». Со своей стороны правительство Тверской области обеспечит постоянную системную поддержку проекта, - отметил Игорь Руденя.

Также на стенде Тверской области состоялось подписание соглашения между ООО «Герс Технолоджи» и АО «Новая Сервисная Компания».

Согласно документу, современное телеметрическое оборудование для проведения наклонно-направленного бурения нефтяных и газовых скважин на сумму более 19 млрд рублей, изготовленное в Тверской области, будет поставлено «Новой Сервисной Компании».