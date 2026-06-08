Миллиарды инвестиций, новые перспективы: Тверская область рекордно плодотворно поучаствовала в ПМЭФ-2026

Форум для Виталия Королева во главе региона стал весьма успешным. Фото: ПТО.

Накануне Петербургского международного экономического форума было известно, что делегация Тверской области во главе с руководителем региона Виталием Королевым едет туда с большими ожиданиями. Они оправдались. ПМЭФ-2026 для Верхневолжья прошел крайне успешно. Заключены десятки соглашений, распланированы проекты, которые дадут нашему региону свыше 100 млрд инвестиций, несколько тысяч рабочих мест, развитие инфраструктуры, серьезные доходы в бюджет.

«Мы заключили рекордное количество инвестиционных соглашений, - прокомментировал СМИ в финале форума Виталий Королев. - Ряд достигнутых на форуме договоренностей направлен на решение самых актуальных вопросов для жителей Верхневолжья. Например, благодаря соглашению с АНО «Евразия» повысим качество и доступность оказания скорой медицинской помощи».

Обильный урожай соглашений на ПМЭФ, новые перспективы и проекты в регионе - это во многом плод активности Виталия Королева, его лоббистских усилий, встреч с федеральными чиновниками, представителями госкорпораций и бизнеса.

Итак, пройдемся по основным итогам форума для нашей области.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И СКОРАЯ

Появились перспективы в модернизации общественного транспорта в Верхневолжье. В этом готов участвовать «Сбер». Достигнуты договоренности о закупке новых пассажирских автобусов и внедрении удобных цифровых сервисов для пассажиров.

Подписано перспективное соглашение со Сбером. Фото: ПТО.

Соглашение между правительством региона и АНО «Евразия» предусматривает реализацию трех крупных проектов. Один из них - обновление автопарка машин скорой медицинской помощи. Сообщается, что в Верхневолжье появятся 35 новых скорых и семь реанимобилей.

Яркой достопримечательностью тверского стенда стал замечатльный макет. Фото: ПТО.

ПРОЕКТЫ В ОКРУГАХ

Тверской делегацией во главе с Королевым достигнут ряд соглашений, по которым инвестиции и новые рабочие места получат муниципалитеты.

В технопарке в Кимрах будет запущено производство бионических протезов, в Ржевском округе построят 10 овощехранилищ, в Конаковском - завод двигателей и подшипников, в Калининском - металлообрабатывающий комплекс, а также два коттеджных поселка. Кроме того, в Конаковском и Калязинском округах реализуют проекты в туристической отрасли. в Кувшиново появится многофункциональный спортцентр.

Есть хорошие новости и для Удомли. Подписано соглашение с Росатомом об инвестициях в благоустройство и ремонты объектов инфраструктуры атомграда.

Пописано соглашение с Росатомом. Фото: ПТО.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

В Твери получит развитие кластер транспортного машиностроения. На ПМЭФ подписано соглашение об этом с планами по созданию более 2000 рабочих мест.

Тверской технопарк КСК будет расширен за счет присоединения Центросвармаша и строительства еще одного корпуса. В планах - запуск производства компонентов для новой железнодорожной техники.

Заявлено развитие технопарка ХТК (Холдинг «Транспортные Компоненты»), где объединят ключевые компетенции в производстве продукции, необходимой всей отрасли.

Подписано соглашение о 13 млрд рублей инвестиций в транспортное машиностроение Тверской области. Фото: ПТО.

Для подготовки кадров - специалистов-машиностроителей - запланировано создание кампуса.

Горизонт реализации заявленных проектов - 2039 год.

КРУПНЫЕ ИГРОКИ И ЭКСПОРТ

На ПМЭФ-2026 Виталий Королев провел ряд переговоров с представителями компаний-гигантов. Среди них ОАО «РЖД», ГК «Автодор», ООО «Яндекс», «Альфа-банк», уже упомянутые Сбер и Росатом. Достигнутые договоренности открывают новые перспективы для региона, в том числе это новые дороги и транспортные развязки, улучшение железнодорожных пассажирских перевозок, банковских и цифровых сервисов.

Также проведены встречи на международном уровне. Подписаны соглашения по расширению экспортных возможностей и торговых связей Верхневолжья с Беларусью и ОАЭ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

30 деловых встреч и соглашений проведено тверской делегацией во главе с Виталием Королевым на форуме.

100,6 млрд рублей - общий заявленный объем инвестиций в проекты в Верхневолжье, по которым заключены соглашения на форуме.

4000 рабочих мест - столько должны дать региону проекты, соглашения о реализации которых заключены на форуме.