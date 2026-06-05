ПМЭФ-2026: Глава Тверской области и гендиректор Росатома утвердили план развития Удомли

Виталий Королев и Алексей Лихачев на форуме. Фото: ПТО.

5 июня на Петербургском международном экономическом форуме глава Тверской области Виталий Королев и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подписали соглашение о развитии Удомли. В социально значимые для города-спутника Калининской АЭС и его жителей проекты концерн «Росэнергоатом», регион и муниципалитет инвестируют почти 240 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Предусмотрен большой объем работ. Это ремонт в учреждениях образования и культуры, модернизация систем теплоснабжения и улично-дорожной сети, формирование комфортной городской среды. Социальная поддержка жителей округа, организация отдыха детей и молодежи, их вовлечение в общественно значимые проекты. Рассчитываем, что в будущем количество инициатив по развитию Удомельского округа будет расти. И муниципалитет будет задавать высокие стандарты качества жизни, современных условий для работы, учебы, отдыха и досуга», – отметил Виталий Королев.

«Тверская область – наш давний партнер. Здесь расположены Калининская АЭС, крупнейший производитель электроэнергии в Центральной части России, и Центр обработки данных «Калининский», самый крупный ЦОД России. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы город, в котором расположены наши предприятия, развивался и привлекал молодежь. Поэтому утверждение программы мероприятий по развитию Удомли – важный этап в нашей работе по повышению качества городской инфраструктуры», – сказал Алексей Лихачев.

С 2013 года, за время действия соглашения Росатома и Тверской области, на развитие Удомли из региональной казны и внебюджетных источников направлено более 1,5 млрд рублей.