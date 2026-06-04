ПМЭФ-2026: В Твери расширят технопарки транспортного машиностроения

Виталий Королев и Кирилл Липа подписали соглашение. Фото: ПТО.

4 июня на экономическом форуме в Санкт-Петербурге глава Тверской области Виталий Королев и гендиректор АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) Кирилл Липа подписали важные соглашение о развитии кластера транспортного машиностроения в Верхневолжье. Общий объем инвестиций в заявленные проекты - 13 млрд рублей. Запланировано создать более 2000 рабочих мест.

Тверской технопарк КСК будет расширен за счет присоединения Центросвармаша, плюс заявлено формирование технопарка ХТК.

«Реализация новых проектов позволит нашему региону усилить позиции в развитии высокотехнологичной промышленности. Укрепить статус Тверской области как ключевого центра производства и импортозамещения компонентов и оборудования для транспортного машиностроения. В том числе для поездов первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Санкт-Петербург»», – прокомментировал Виталий Королев.

На территории Промтехнопарка КСК уже строят новый корпус площадью 12 тыс. кв. метров. Там будут делать компоненты интерьера первого российского высокоскоростного электропоезда. Инвестиции в этот конкретно проект составят 2 млрд рублей. При этом на расположенном рядом Центросвармаше планируется масштабная модернизация для запуска производства критически важных компонентов для поездов. Тут объем заявленных инвестиции – до 1,5 млрд рублей.

Что касается технопарка ХТК, то там планируется объединить ключевые компетенции в производстве продукции, необходимой всей железнодорожной отрасли. Объем инвестиций тут - около 8,5 млрд рублей.

Для подготовки кадров для отрасли - специалистов-машиностроителей - запланировано создание образовательного кампуса. Заявлены инвестиции в проект на уровне более 1 млрд рублей.

«Горизонт реализации всех заявленных планов – 2039 год», - проинформировала пресс-служба областного правительства.