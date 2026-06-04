ПМЭФ-2026: Тверская область будет расширять партнерство с Беларусью и ОАЭ

Виталий Королев встретился с послом ОАЭ. Фото: ПТО.

4 июня на ПМЭФ-2026 глава Тверской области Виталий Королев провел переговоры по расширению сотрудничества региона с Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Продолжение успешного торгового взаимодействия с Беларусью Виталий Королев обсудил с чрезвычайным и полномочным послом страны в РФ Юрием Селиверстовым и председателем госкомитета по стандартизации республики Еленой Моргуновой.

Глава региона по итогам встречи отметил большие перспективы дальнейшего развития сотрудничества Верхневолжья и Беларуси в разных сферах:

«Это сфера сельского хозяйства, в частности, льноводство, которое заинтересовало обе стороны. Это поставки транспорта, тракторов, пожарной и другой техники. Планируем взаимные обмены в культурной сфере. Я высказал предложение о необходимости создания Дома Тверской области в Минске и, соответственно, Дома Белоруссии в Твери. Это позволит развивать культурные и экономические связи через торговое представительство».

Виталий Королев обсудил бизнес-миссию делегации республики в Тверскую область, которая может случиться уже этим летом.

Еще одни перспективные для Верхневолжья переговоры Виталий Королев провел с послом ОАЭ в РФ Мохаммадом Ахмадом Султаном Есса Альджабером. Участниками встречи также стали гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина и председатель совета директоров «РДС - технологии» Александр Старостин. Помимо экспорта продукции нашего региона, обсуждались вопросы развития совместных с ОАЭ производств при поддержке РЭЦ. Компания «РДС - технологии» - производитель компонентов для атомной, нефтегазовой, химической и целлюлозно-бумажной промышленности - готова в этом участвовать.