ПМЭФ-2026: в Кувшиново появится многофункциональный спортивный центр

Встреча состоялась во второй день работы Петербургского международного экономического форума. Фото: ПТО.

4 июня, во второй день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), глава Тверского региона Виталий Королев встретился с руководством холдинга «СФТ Групп».

Стороны обсудили развитие социальной инфраструктуры в Кувшиново (здесь работает большое производство холдинга – Каменская бумажно-картонная фабрика). Как сообщает областное правительство, компания «СФТ Групп» намерена участвовать в разработке мастер-плана для Кувшиново, а также строительстве жилья для работников фабрики и привлечении в город квалифицированных рабочих кадров, в частности врачей, учителей и спортивных тренеров.

Одной из главных тем встречи стало строительство в Кувшиново спортивного комплекса с хоккейным кортом. Работы уже ведутся, комплекс планируют сдать осенью 2026 года. Сейчас в новом здании производятся монтажные работы.

«У жителей Тверской области большой запрос на развитие спортивной инфраструктуры рядом с домом. Рассчитываем существенно активизировать работу по этому направлению, создавать условия как для массового, так и профессионального спорта», – резюмировал Виталий Королев и поблагодарил компанию за ответственное отношение к социальной сфере.

Реализация озвученных на встрече планов позволит привлечь около 100 млн рублей инвестиций (за все время пребывания на территории региона «СФТ Групп» вложила в развитие округа более 30 млрд руб.).