ПМЭФ-2026: Тверская область заключила соглашение с «Яндексом»

Соглашение заключено во второй день форума. Фото: ПТО.

4 июня, во второй день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) правительство Тверской области подписало соглашение с «Яндексом». Подписи под документом о сотрудничестве поставили глава региона Виталий Королев и руководство технологической компании.

Как отмечают в областном правительстве, это не первый совместный проект. Регион уже сотрудничает с «Яндексом» в нескольких системах (в том числе «Яндекс.Лицей», «Яндекс.Учебник»), а также в продвижении туристического потенциала Тверской области. Новое соглашение касается социальной, образовательной и культурной сфер.

«В частности, это активное использование электронных архивов и обмен данными с сервисом Яндекс-карты», - пояснил Виталий Королев.

Реализации соглашения должна привлечь в Тверскую область около 40 млрд рублей инвестиций, создать 150 новых рабочих мест, улучшить доступность исторической и культурной информации и привлечь в регион новых гостей.

Стороны также обсудили возможности цифровой трансформации системы государственного и муниципального управления в Тверской области, в том числе внедрение искусственного интеллекта (ИИ).