ПМЭФ-2026: Обновление парка «скорой», беговой центр и модернизация горсада Твери

Регион планирует плодотворно сотрудничать с компанией. Фото: ПТО.

Во второй день работы Петербургского международного экономического форума Тверская область заключила соглашение с автономной некоммерческой организацией содействия развитию международного сотрудничества «Евразия». Подписи под документом о сотрудничестве в ключевых сферах развития нашего региона поставили Виталий Королев и председатель координационного совета АНО «Евразия», депутат Госдумы Алена Аршинова.

Предполагается совместная реализация трёх проектов. Первый - обновление парка машин скорой помощи. По информации областного правительства, экстренная медицинская служба получит 40 новых автомобилей («скорых» и машин реанимации).

«В Тверской области большой запрос на улучшение медицины. Фонд предоставит нам возможность приобрести автомобили скорой помощи, что покроет полную потребность региона в закупке новых машин. За это мы очень признательны Фонду», – прокомментировал достигнутую договорённость глава региона.

Второй проект - создание в Тверской области бегового центра, в котором смогут заниматься более 400 человек ежедневно. Предполагается, что центр будет современно оснащён и рассчитан на круглогодичный режим работы.

И ещё один проект касается тверского Городского сада. Его планируется модернизировать, создав точку притяжения для людей разных возрастов и интересов.

Как отметил Виталий Королев, это - три первых совместных проекта с АНО «Евразия». Имеются планы и на дальнейшую работу - реализацию совместных программ и мероприятий в самых различных сферах.

«Для нас это начало практической работы с конкретным результатом. Мы запускаем сразу три проекта, которые напрямую затрагивают качество жизни людей. Для нас важно, чтобы люди увидели эти изменения уже в ближайшие месяцы», – отметила Алена Аршинова.