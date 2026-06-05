ПМЭФ-2026: За второй день форума глава Тверской области подписал соглашений на 63 млрд рублей

Второй день форума прошел плодотворно. Фото: ПТО.

Второй день для главы региона Виталия Королева и тверской делегации на ПМЭФ-2026 выдался еще более плодотворным, чем первый. Подписаны 16 соглашений, достигнуты договоренности о создании более 2600 новых рабочих мест, подтверждены инвестпроекты на 63 млрд рублей.

«Важно, чтобы соглашения не остались подписями сторон на бумаге, а были успешно воплощены на практике, - прокомментировал Виталий Королев в своем канале в МАХ. - Люди в наших городах и селах должны четко понимать, какое положительное влияние на их жизнь стоит за каждой громкой цифрой, – подчеркнул Виталий Королев. – Отмечу: все инвесторы, которые приходят к нам или уже успешно работают на тверской земле, готовы брать на себя новые социальные обязательства. Намерения будут постепенно превращаться в конкретные инфраструктурные, образовательные, культурные и иные проекты. Во главе угла всегда должны стоять интересы наших жителей».

Кратко пройдемся по некоторым соглашениям и проектам. С ООО «Яндекс» договорились о развитии информационного взаимодействия. Причем, как сообщила пресс-служба областного правительства, речь идет о 40 млрд рублей инвестиций, создании 150 новых рабочих мест.

Соглашение с Яндексом. Фото: ПТО.

Совместно ПАО «Сбербанк» регион намерен улучшить работу общественного транспорта в Тверской области. Как отметил Виталий Королев, планируется провести перезагрузку использовать цифровые сервисы и технологии ИИ.

Соглашение со Сбербанком. Фото: ПТО.

Глава региона заключил и важное соглашение для развития кластера транспортного машиностроения. В Твери будут расширены соответствующие технопарки. Заявлен объем инвестиций на уровне 13 млрд рублей. Запланировано создать более 2000 рабочих мест. Будут развернуты новые производства, в том числе по производству компонентов интерьера первого российского высокоскоростного электропоезда. Также запланировано создание кампуса для подготовки кадров - специалистов-машиностроителей.

Переговоры. Фото: ПТО.

Достигнуты договоренности о расширении международного сотрудничества с Беларусью и ОАЭ. Это касается экспорта, экономических взаимодействий.

С ГК «Автодор», ОАО «РЖД», АО «Альфа-банк» Виталий Королев договорился о сотрудничестве в транспортной, промышленной, градостроительной сферах.

Еще одно соглашение касается сразу трех проектов: обновления парка «скорой» помощи, создания бегового центр и модернизация горсада Твери. Так, например, по информации областного правительства, медслужба получит 40 новых автомобилей скорой помощи и реанимации.

Тверской стенд. Фото: ПТО.

В Кувшиново запланировано построить многофункциональный спортцентр.

Помимо этого, заключены соглашения о создании в Тверской области новых производств. К примеру, в ОЭЗ «Эммаусс» под Тверью к 2030 году будет построен металлообрабатывающий комплекс.

Закреплены конкретные планы и по развитию связи и мобильного интернета в Тверской области.

Также Виталий Королев обсудил с председателем Совета директоров АО «Акционерный банк «Россия» Михаилом Клишиным внедрение новых технологий и клиентских сервисов.