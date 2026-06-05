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Экономика5 июня 2026 7:14

ПМЭФ-2026: За второй день форума глава Тверской области подписал соглашений на 63 млрд рублей

Подведены итоги работы тверской делегации за второй день на Петербургском международном экономическом форуме
Алексей АНДРЕЕВ
Второй день форума прошел плодотворно.

Второй день форума прошел плодотворно.

Фото: ПТО.

Второй день для главы региона Виталия Королева и тверской делегации на ПМЭФ-2026 выдался еще более плодотворным, чем первый. Подписаны 16 соглашений, достигнуты договоренности о создании более 2600 новых рабочих мест, подтверждены инвестпроекты на 63 млрд рублей.

«Важно, чтобы соглашения не остались подписями сторон на бумаге, а были успешно воплощены на практике, - прокомментировал Виталий Королев в своем канале в МАХ. - Люди в наших городах и селах должны четко понимать, какое положительное влияние на их жизнь стоит за каждой громкой цифрой, – подчеркнул Виталий Королев. – Отмечу: все инвесторы, которые приходят к нам или уже успешно работают на тверской земле, готовы брать на себя новые социальные обязательства. Намерения будут постепенно превращаться в конкретные инфраструктурные, образовательные, культурные и иные проекты. Во главе угла всегда должны стоять интересы наших жителей».

Кратко пройдемся по некоторым соглашениям и проектам. С ООО «Яндекс» договорились о развитии информационного взаимодействия. Причем, как сообщила пресс-служба областного правительства, речь идет о 40 млрд рублей инвестиций, создании 150 новых рабочих мест.

Соглашение с Яндексом.

Соглашение с Яндексом.

Фото: ПТО.

Совместно ПАО «Сбербанк» регион намерен улучшить работу общественного транспорта в Тверской области. Как отметил Виталий Королев, планируется провести перезагрузку использовать цифровые сервисы и технологии ИИ.

Соглашение со Сбербанком.

Соглашение со Сбербанком.

Фото: ПТО.

Глава региона заключил и важное соглашение для развития кластера транспортного машиностроения. В Твери будут расширены соответствующие технопарки. Заявлен объем инвестиций на уровне 13 млрд рублей. Запланировано создать более 2000 рабочих мест. Будут развернуты новые производства, в том числе по производству компонентов интерьера первого российского высокоскоростного электропоезда. Также запланировано создание кампуса для подготовки кадров - специалистов-машиностроителей.

Переговоры.

Переговоры.

Фото: ПТО.

Достигнуты договоренности о расширении международного сотрудничества с Беларусью и ОАЭ. Это касается экспорта, экономических взаимодействий.

С ГК «Автодор», ОАО «РЖД», АО «Альфа-банк» Виталий Королев договорился о сотрудничестве в транспортной, промышленной, градостроительной сферах.

Еще одно соглашение касается сразу трех проектов: обновления парка «скорой» помощи, создания бегового центр и модернизация горсада Твери. Так, например, по информации областного правительства, медслужба получит 40 новых автомобилей скорой помощи и реанимации.

Тверской стенд.

Тверской стенд.

Фото: ПТО.

В Кувшиново запланировано построить многофункциональный спортцентр.

Помимо этого, заключены соглашения о создании в Тверской области новых производств. К примеру, в ОЭЗ «Эммаусс» под Тверью к 2030 году будет построен металлообрабатывающий комплекс.

Закреплены конкретные планы и по развитию связи и мобильного интернета в Тверской области.

Также Виталий Королев обсудил с председателем Совета директоров АО «Акционерный банк «Россия» Михаилом Клишиным внедрение новых технологий и клиентских сервисов.