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НовостиОбщество4 июня 2026 11:50

Виталий Королев и Герман Греф договорились о развитии тверского общественного транспорта

На ПМЭФ-2026 подписано соглашение, касающееся улучшения работы пассажирских автобусов в Тверской области
Алексей АНДРЕЕВ
Соглашение подписано.

Соглашение подписано.

Фото: ПТО.

Тверская делегация на ПМЭФ-2026 достигла договоренности о развитии общественного транспорта в Верхневолжье. В этом поможет Сбер. 4 июня на форуме соглашение о сотрудничестве в этом плане подписали глава Тверской области Виталий Королев и президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

«В партнерстве со Сбером планируем провести перезагрузку системы пассажирских перевозок. В том числе благодаря лизинговым программам закупить новые, более функциональные и надежные автобусы. Максимально использовать для трансформации транспортной отрасли цифровые сервисы и технологии искусственного интеллекта, в разработке и внедрении которых Сбербанк – один из мировых лидеров. Мы заинтересованы в автоматизации процессов управления, контроля и прогнозирования работы общественного транспорта», – прокомментировал Виталий Королев.

Герман Греф отметил, что цель - сделать транспорт региона комфортным, отвечающим современным требованиям, чтобы автобусы приезжали вовремя - по расписанию.

Как уточняет пресс-служба областного правительства, за соблюдением графика движения пассажирских автобусов будет следить автосистема контроля, а оплата проезда станет быстрее и проще. Плюс прорабатываются решение для того, чтобы льготникам не надо было каждый раз предъявлять удостоверения.

Есть планы и по приобретению новых автобусов.