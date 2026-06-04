ПМЭФ-2026: Глава Тверской области подвел итоги первого дня форума

Виталий Королев возглавляет тверскую делегацию на форуме в северной столице. Фото: ПТО.

Тверская делегация под руководством главы региона Виталия Королева весьма плодотворно провела первый рабочий день на Петербургском международном экономическом форуме. 3 июня были подписаны соглашения с рядом компаний и организаций на общую сумму инвестиций более 37,6 млрд рублей.

Тверской стенд. Фото: ПТО.

«Первым днём работы на Петербургском экономическом форуме очень доволен. Итоги впечатляют: 14 насыщенных встреч и важных, нужных для нашего региона соглашений! Промышленность, сельское хозяйство, туризм, спорт, жилищное строительство... Во-первых, запускаем долгосрочную инициативу по кадросбережению и возвращению профессиональных специалистов обратно в регион «Волга зовёт!». Для этого создаем ещё 700 современных рабочих мест. Во-вторых, везём к нам плюс 37 миллиардов инвестиций, которые должны и будут работать в интересах наших жителей», - прокомментировал в своем канале в МАХ первый день на форуме Виталий Королев.

На одной из рабочих встреч. Фото: ПТО.

Большинство из достигнутых и подписанных соглашений напрямую касаются комплексного развития муниципалитетов, создания на территориях новых рабочих мест и условий для закрепления кадров на предприятиях. Кратко пройдемся по ряду инвестпроектов.

В Кимрах будет развиваться производство высокотехнологичных протезов на базе Савёловского технопарка.

В регионе благодаря одному из соглашений должны вырасти возможности фармацевтики. Ежегодный выпуск лекарств будет увеличен с 10 млн до 12-15 млн единиц, полюс расшириться ассортимент.

Два новых предприятия намерены производить в Верхневолжье бесколлекторные двигатели и конусные роликовые подшипники, а также композитные системы хранения жидкостей.

В Ржевском округе откроют мощные овощехранилища.

Также есть хорошие перспективы для развития туристической инфраструктуры в Конаковском округе и Калязине.

В Калининском округе построят два коттеджных поселка с необходимыми соцобъектами.

На окраине Твери, в Боровлево реализуют проект создания второй очереди мультитемпературного технопарка.

Также подписаны соглашения, касающиеся проектируемой вылетной магистрали из Твери на Кимры и повышения надежности мобильной связи на дорогах.

Достигнут ряд соглашений.

«Хотел написать, что настоящее устойчивое развитие – это не спринт, а марафон, требующий планомерной и кропотливой работы. Но скажу проще: нацелен добиться результатов, которые сами люди оценят по заслугам. Главное – инвесторы верят в Тверскую область и готовы с нами строить её будущее. Значит, ресурсы будут, важно грамотно ими распорядиться. Работаем дальше», - также написал в посте в МАХ глава региона.

Посмотрим, что принесет Тверской области второй день форума.