Коронавирус в Твери, последние новости на 4 июня 2021: девочки с батонами на ногах и экономические соглашения в Питере на 60 миллиардов рублей

В Питере -форум, а в Твери - батоны на ногах. Фото: ПТО; VK/tverlife

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 4 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 42 372 случая заражения COVID-19 (+75 за сутки).

Выздоровели 39 640 жителя региона (+47 за сутки).

Изолированы 1675 больных (-27).

Умерли 1057 человек (+5 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 781 заболевших (+34 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3072 (+8),

Ржев – 2322 (+3),

Вышневолоцкий городской округ – 2240 (+6),

Калининский район – 1751 (0),

Кимры – 1665 (+4),

Торжок – 1652 (+1),

Бологовский район – 1069 (+1).

Прививку от коронавируса к 2 июня сделали 136 197 жителя Тверской области, за последние сутки – 1 269 человек. За весь период в регионе проведено 733 028 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1044.

Фото двух девочек-подростков с обутыми в батоны ногами взбудоражило тверские соцсети. Снимок в интернет выложили очевидцы. Рядом крошками лакомятся голуби.

Фотография анонимного автора опубликована в группе VK "Подслушано в Твери".

Фотография набрала несколько сотен комментариев. Мнения разделились. Кто-то считает подобный поступок оскорблением традиций, истории и неуважением к человеческому труду. Другие им оппонируют, не видя в этом ничего криминального.

Продолжается экономический форум в Питере. Делегация от Тверской области накануне работала там, судя по официальным сообщениям и релизам областного правительства, крайне продуктивно, проведя множество встречи переговоров. Так, в частности, заключены соглашения на сумму порядка 60 млрд рублей.

Губернатор Игорь Руденя, возглавляющий делегацию, заявил журналистам, что воплощение с жизнь ряда проектов начнётся уже в этом году.

Если более конкретно, то на текущем форуме регион заключил следующие соглашения:

с ООО «Герс Технолоджи» в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности,

с компанией «Фодеско-МАК» по строительству ещё одного завода,

с ГК «Сегежа» по созданию производства экологически чистой бумажной упаковки,

с «НТК» по открытию деревоперерабатывающего предприятия,

с Ростатомом по комплексному развитию Удомельского городского округа.

Также заключено соглашение о дальнейшем развитии проектов компании «Шелл» в Тверской области. На прошлой неделе дан старт реализации инвестиционного проекта по расширению производства концерна в городе Торжке.

Ещё одной важной частью деловой программы форума стало соглашение, касающееся туризма. Тверская область включена в «Большое Золотое кольцо» России.

4 июня на ПМЭФ-2021 у тверского региона и губернатора также намечено несколько важных соглашений.

Графика: ПТО

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