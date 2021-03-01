Извинения не помогли: Эмиль Байрамов, совершивший год назад смертельное ДТП в Твери у театра Кукол, осужден на 6 лет и 6 месяцев

В Твери Эмилю Байрамову суд назначил наказание – 6,5 лет в колонии-поселении. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Судебное разбирательство по делу Эмиля Байрамова, одного из участников аварии на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы, у театра Кукол, шло с 23 июля 2020 года. До этого, с 5 февраля 2020 года фигурант дела находился под арестом. И вот спустя год и 26 дней с момента самого дорожного происшествия, потрясшего всех горожан, все встало на свои места. Виновник назван, он выплатил потерпевшей стороне компенсацию. Справедливость восторжествовала.

Как это было

Днем 3 февраля по проспекту Победы в сторону проспекта Чайковского (как выяснится позже, со скоростью более 104 км/ч) несся автомобиль Kia Stinger, за рулем которого был 30-летний Эмиль Байрамов. В этот момент налево с Волоколамского проспекта на проспект Победы поворачивал красный Volkswagen Polo. Тогда-то ему в бок на всей скорости и влетел алый снаряд. Удар был такой силы, что легковушки вылетели на тротуар и повалили пешеходов.

Следствие установило, что и водитель Volkswagen нарушил правила. Он должен был пропустить Kia, но все-таки продолжил маневр. Смертельный. В течение получаса после аварии от полученных травм 50-летний водитель скончался. У Игоря Каравашкина осталась дочь-студентка Валерия, чья мать умерла пять лет назад…

Также пострадали пятеро пешеходов. Двое из них были в тяжелом состоянии. Одна женщина до сих пор проходит курс реабилитации и не может стоять.

Так выглядело место ДТП с участием Эмиля Байрамова 3 февраля 2020 года. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Согласно экспертизы, в организме Эмиля Байрамова были обнаружены следы наркотиков, о чем сделана соответствующая запись в уголовном деле. Правда, сам подсудимый признал это частично – да, следы наркотиков в моче есть, но это не значит, что был «под кайфом».

Когда судья читала приговор, я пытался представить – каково это. Вот ждешь зеленый свет, чтобы перейти дорогу, потом вспышка боли, затемнение, и уже лежишь в лужи крови под колесами чьего-то автомобиля. Как стало ясно во время слушаний, многие потерпевшие даже не успели осознать, что произошло…

Процесс

Эмиля Байрамова, по решению Центрального районного суда, арестовали 5 февраля прошлого года. Началось расследование с большим количеством экспертиз, изучением данных с видеорегистраторов, камер наблюдения и допросом специалистов.

И вот с 30 июля, т.е. первого дня заседания, в судебном процессе с завидной регулярностью объявлялись перерывы. Перенос, перенос, перенос… То вызывают трассолога, который изучает следы на дороге, то специалиста, разбирающегося в технике и т.д. Арест подсудимому Байрамову тоже продлевали. Конца и края этому не было. Честно говоря, не верилось, что из-за волокиты в деле когда-нибудь будет поставлена точка. Тверичане считали, что дело намеренно затягивается.

Адвокат Валерии Каравашкиной Сергей Хрящев. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Но адвокат Валерии Каравашкиной Сергей Хрящев считает, что судебное разбирательство никто не затягивал, все шло своим чередом. Необходимо было выслушать экспертов. И с одной, и с другой стороны, подавались ходатайства… В итоге, Эмиль Байрамов выплатил Валерии Каравашкиной более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Известно, что и другим пострадавшим выплачивались какие-то деньги.

– От исковых требований моя доверительница отказалась. Она также попросила суд не назначать Байрамову строгого наказания. Она высказалась, что сочувствует Байрамову как нормальный человек, ей жаль родителей Байрамова, – прокомментировал адвокат Валерии Каравашкиной Сергей Хрящев. Он также уточнил: – Прощение она не высказывала.

На прошлом заседании, 17 февраля, девушка обратилась к судье с просьбой освободить ее от присутствия на заседаниях – было морально тяжело.

Прокурор просил для Эмиля Байрамова семь лет в колонии строгого режима, Валерия не настаивала на более строгом вердикте. Стороны примирились.

Долгий судебный процесс в отношении Эмиля Байрамова подошел к финалу. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Реальный срок

И вот 1 марта Эмилю Байрамову судья Ольга Чернозубова огласила приговор – 6 лет и 6 месяцев в колонии-поселении. На вопрос судьи: «Все ли понятно?» Байрамов ответил положительно. По закону дается 10 дней на обжалование решения суда.

Юридическая инстанция учла все обстоятельства дела и характеристику Эмиля. Тверичанин уже был до этого судим. В материалах дела сказано: «Судимость не снята и не погашена в установленном законом порядке». Много раз нарушал ПДД, но все штрафы оплачивал в срок. Неофициально трудоустроен у отца. На учете у нарколога или психиатра не состоял.

Особый акцент в характеристике Эмиля сделали на то, что он состоит в гражданском браке с жительницей областного центра. Пара воспитывает ребенка.

Также водитель принес публичные извинения родственникам потерпевших. В содеянном раскаивается.

Заседание шло в Центральном суде Твери. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Рассмотрев дело со всех сторон, суд не снизил категорию преступления с тяжкого на менее тяжкую. В общий срок засчитают и без двух дней год под стражей – с 3 марта 2020 года.

Последнее слово

Сам Эмиль никак не прокомментировал свой приговор. В последнем слове утром 1 марта он сказал, что благодарит тех, кто принял его извинения, и еще раз попросил прощения за то, что так произошло, и принес соболезнования пострадавшим.

Родственники Байрамова оказались менее сдержанными. В коридоре сестра подсудимого делала попытки помешать работать журналистам. Лезла в кадр, называла «собаками». Еще одна родственница посчитала, что она лучше знает – что нам стоит снимать, что не стоит и когда.

К счастью, эта суета не мешала ходу судебного процесса, и он подошел к логической развязке.