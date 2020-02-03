2020-02-03T17:27:17+03:00
Происшествия

Пятеро ранены, один погиб в Твери: Водитель на КИА протаранил «Фольксваген» и вылетел на пешеходный переход

Пешеходы с травмами в больнице
Ирина ТАРАСОВА
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По инерции обе машины протащило по асфальту и выбросило на пешеходный переход, где стояли людиПо инерции обе машины протащило по асфальту и выбросило на пешеходный переход, где стояли людиФото: Ирина ТАРАСОВА
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Жуткое ДТП, которое произошло на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы Твери, потрясло многих. Красный «Фольксваген Поло» поворачивал налево в Волоколамского проспекта на проспект Победы, когда ему в правый бок на большой скорости врезалась алая «Киа Стингер» с блатными номерами.

Тонированная КИА неслась по Победе (о скорости станет известно позже - Ред.). После столкновения по инерции обе машины протащило по асфальту и выбросило на пешеходный переход, где стояли люди. Все произошло в считанные секунды, разбежаться времени не было.

За секунды оживленный перекресток превратился в сосредоточение крови и боли. Красные машины, алая кровь, стонущие люди, шокированные очевидцы.

Надо отметить, что все службы сработали оперативно. Тут же на место прибыли патрули ГИБДД, четыре машины скорой помощи, чуть позже подъехали представители Следственного Комитета.

КИА на полном хожу врезалась в борт Фольксвагена Фото: Ирина ТАРАСОВА

КИА на полном хожу врезалась в борт ФольксвагенаФото: Ирина ТАРАСОВА

Больше всего досталось водителю «Фольксваген», который весь удар принял на себя. Его зажало искореженной машиной, доставали седоволосого мужчину уже без сознания. В тяжелом состоянии его в срочном порядке доставили в реанимацию. Однако спустя полчаса стало известно, что спасти его не удалось. Не помогла даже подушка безопасности. От травм мужчина умер.

Пострадали и пешеходы.

- Пять человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы. В основном это пожилые люди. Их жизни ничего не угрожает, - кратко прокомментировали в УГИБДД по Тверской области.

Пострадавших доставили в больницу. Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Натали Савельева

Пострадавших доставили в больницу. Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Натали Савельева

На вопрос, «кто виноват?» сотрудники Госавтоинспекции отвечать не спешат:

- Предварительно виноват водитель машины КИА, однако сначала надо снять показания светофора и понять с какой скоростью он ехал, - отметил замначальника УГИБДД УМВД России по городу Твери Антон Паракин.

А вот очевидцы сообщают, что на участке висит камера и знак, ограничивающий скорость не более 60 км, а КИА неслась со скоростью значительно превышающей это разрешение. А вот и еще один комментарий: «Киа Стингер ехал с Чайки (микрорайон в Твери - Ред.), на всех светофорах срывался с места первым. Обогнал на Победы (проспект - Ред.) меня далеко за 100км/ч. Дальше увидел его только после ДТП».

Отметим, что поддержать водителя КИА тут же собралась внушительная группа молодых людей, оттесняя всех, кто подходил к автомобилю с их товарищем.

Молодой с виду человек, внешне держался спокойно, в камеру старался не смотреть и лишь непрерывно пил воду из бутылки.

Машины вылетиеле на тротуар Фото: Ирина ТАРАСОВА

Машины вылетиеле на тротуарФото: Ирина ТАРАСОВА

Пострадало пять человек, шестой, кодитель, погиб Фото: Ирина ТАРАСОВА

Пострадало пять человек, шестой, кодитель, погибФото: Ирина ТАРАСОВА

ДТП произошло у Театра кукол Фото: Ирина ТАРАСОВА

ДТП произошло у Театра куколФото: Ирина ТАРАСОВА

typicaltvertypicaltver
Момент ДТП на Волоколамском проспекте в Твери
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Место ДТП сразу огородили Фото: Ирина ТАРАСОВА

Место ДТП сразу огородилиФото: Ирина ТАРАСОВА

Водитель КИА, молодой с виду человек, внешне держался спокойно Фото: Ирина ТАРАСОВА

Водитель КИА, молодой с виду человек, внешне держался спокойноФото: Ирина ТАРАСОВА

Лишь постоянно пил воду Фото: Ирина ТАРАСОВА

Лишь постоянно пил водуФото: Ирина ТАРАСОВА

Авария в Твери с пятью пострадавшими.Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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