В Твери задержан водитель автомобиля "Киа", который стал участником смертельного ДТП
В Твери задержали водителя автомобиля "Киа Стингер", который стал участником смертельного ДТП на Волоколамском проспекте днем, 3 февраля.
Ранее в ряде тверских СМИ прошла информация, что водитель "Киа" управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Однако в УМВД эту информацию не подтвердили, сообщив лишь, что результаты экспертизы еще не готовы.
На данный момент известно, что 30-летний водитель "Киа" задержан на 48 часов.
Напомним, авария произошла на пересечении с проспектом Победы. Водитель, управляя автомобилем "Фольксваген" совершал левый поворот с проспекта Победы на Волоколамский проспект, когда на перекрестке в него въехал автомобиль "Киа Стингер".
Удар получился такой силы, что оба автомобиля отбросило на тротуар, где в это время стояли пешеходы и собирались переходить дорогу.
В результате ДТП пять человек пострадали. Водить "Фольксвагена" был доставлен в больницу, где в последствии скончался от полученных травм. Пострадавшие пешеходы с травмами различной степени тяжести находятся в больнице. Их жизням ничего не угрожает.
По части 3 статьи 264 УК РФ возбуждено уголовное дело.
Авария в Твери с пятью пострадавшими.Ирина ТАРАСОВА
ИСТОЧНИК KP.RU