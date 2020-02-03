В Твери задержан водитель автомобиля "Киа", который стал участником смертельного ДТП

3 Февр. 2020 2020-02-03T21:39:25+03:00

30-летний водитель "Киа" задержан на 48 часов. О его состоянии на момент ДТП станет известно по результатам экспертизы Фото: Ирина ТАРАСОВА

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В Твери задержали водителя автомобиля "Киа Стингер", который стал участником смертельного ДТП на Волоколамском проспекте днем, 3 февраля.

Ранее в ряде тверских СМИ прошла информация, что водитель "Киа" управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Однако в УМВД эту информацию не подтвердили, сообщив лишь, что результаты экспертизы еще не готовы.

На данный момент известно, что 30-летний водитель "Киа" задержан на 48 часов.

Напомним, авария произошла на пересечении с проспектом Победы. Водитель, управляя автомобилем "Фольксваген" совершал левый поворот с проспекта Победы на Волоколамский проспект, когда на перекрестке в него въехал автомобиль "Киа Стингер".

Удар получился такой силы, что оба автомобиля отбросило на тротуар, где в это время стояли пешеходы и собирались переходить дорогу.

В результате ДТП пять человек пострадали. Водить "Фольксвагена" был доставлен в больницу, где в последствии скончался от полученных травм. Пострадавшие пешеходы с травмами различной степени тяжести находятся в больнице. Их жизням ничего не угрожает.

По части 3 статьи 264 УК РФ возбуждено уголовное дело.

typicaltver Момент ДТП на Волоколамском проспекте в Твери

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/758442" frameborder="0"></iframe> Авария в Твери с пятью пострадавшими.Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU