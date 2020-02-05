Участник смертельного ДТП в Твери Эмиль Байрамов проведет под арестом два месяца

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:43:11+03:00

Эмиль Байрамов два месяца проведет в СИЗО Фото: коллаж Ирина Тарасова и соцсети

Изменить размер текста: A A

5 февраля Центральный районный суд Твери избрал меру пресечения в отношении участника смертельного ДТП на Волоколамском проспекте Эмиля Байрамова.

По решению суда, на время следствия, два месяца - до 2 апреля 2020 года - фигурант уголовного дела проведет в СИЗО под арестом.

Напомним, авария произошла на перекрестке у Кукольного театра 3 февраля. Эмиль Байрамов, управляя автомобилем "Киа Стингер" столкнулся на перекретске с "Фольксвагеном Поло". На большой скорости машины вылетели на тротуар, где стояли пешеходы. В результате аварии пятеро пострадали, а водитель "Фольксвагена" скончался в больнице.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения).

На суде стало известно, что водитель-лихач ехал по городу со скоростью 104 км в час. В моче у него нашли следы наркотического вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU