2020-02-05T19:43:11+03:00
Происшествия

Участник смертельного ДТП в Твери Эмиль Байрамов проведет под арестом два месяца

Ршение вынес Центральный районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Эмиль Байрамов два месяца проведет в СИЗО Фото: коллаж Ирина Тарасова и соцсетиЭмиль Байрамов два месяца проведет в СИЗО Фото: коллаж Ирина Тарасова и соцсети
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5 февраля Центральный районный суд Твери избрал меру пресечения в отношении участника смертельного ДТП на Волоколамском проспекте Эмиля Байрамова.

По решению суда, на время следствия, два месяца - до 2 апреля 2020 года - фигурант уголовного дела проведет в СИЗО под арестом.

Напомним, авария произошла на перекрестке у Кукольного театра 3 февраля. Эмиль Байрамов, управляя автомобилем "Киа Стингер" столкнулся на перекретске с "Фольксвагеном Поло". На большой скорости машины вылетели на тротуар, где стояли пешеходы. В результате аварии пятеро пострадали, а водитель "Фольксвагена" скончался в больнице.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения).

На суде стало известно, что водитель-лихач ехал по городу со скоростью 104 км в час. В моче у него нашли следы наркотического вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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