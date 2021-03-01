В последнем слове участник смертельного ДТП в Твери Эмиль Байрамов поблагодарил, что приняли его извинения

В Твери сказал последнее слово Эмиль Байрамов. Фото: принтскрин видео. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Центральном районном суде Твери в 10:11 Эмиль Байрамов произнес последнее слово. После это суд удалился на совещание. Участник смертельного ДТП, которое произошло более года назад, был лаконичен.

– Я хотел еще раз сказать спасибо, что приняли заочно мои извинения. И еще раз приношу слова соболезнования, извиняюсь за то, что совершилось. Больше мне нечего добавить, – сказал Эмиль Байрамов.

В 14:00 в Центральном районном суде Твери ему должны вынести приговор.

Напомним, ДТП, в котором второй водитель погиб, а пятеро пешеходов получили различные различные травмы, произошло 3 февраля 2020 года. На пересечении Волоколамского проспекта с проспектом Победы столкнулись две машины и вылетели на тротуар. За рулем одного из них был Эмиль Байрамов.

Установлено, что он ехал со скоростью свыше 100 км/ч, а в крови у него нашли следы наркотиков.

По информации адвоката дочери погибшего, Эмиль Байрамов выплатил ей компенсацию в размере более 1,6 миллиона рублей.