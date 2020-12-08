Обвиняемый в смертельном ДТП в Твери Эмиль Байрамов не явился в суд по состоянию здоровья

Заседание по делу Эмиля Байрамова перенесли на 15 декабря Фото: ТИА

8 декабря 2020 года в судебном заседании по уголовному делу обвиняемого в смертельном ДТП у театра Кукол в Твери Эмиля Байрамова вновь был объявлен перерыв.

На этот раз заседание перенесли на 10:30 утра 15 декабря.

- В связи с невозможностью участия подсудимого в судебном заседании по состоянию здоровья, - сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Напомним, Байрамова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ. В феврале 2020 года за рулём KIA Stinger на огромной скорости он врезался в поворачивающий Volkswagen. Обе машины отлетели на тротуар, где находились люди. Пятеро пешеходов получили травмы, а водитель "Фольксвагена" умер в больнице. Позже в крови у обвиняемого были обнаружены следы сильнодействующего наркотика.

23 июля уголовное дело Байрамова поступило в Центральный суд Твери. С этого момента в судебном процессе каждый раз по каким-либо обстоятельствам объявляют перерыв.

Очередное судебное заседание состоялось в Центральном районном суде 19 ноября, но его вновь перенесли из-за того, что подсудимый убыл на лечение.