В Твери суд готовится озвучить меру пресечения участнику ДТП на Волоколамском проспекте

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:00:14+03:00

Водитель-лихач гнал по городу со скоростью 104 км в час Фото: коллаж Ирина Тарасова и соцсети

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 5 февраля, в Центральном районном суде Твери проходит заседание, на котором участнику смертельного ДТП на Волоколамском проспекте Эмилю Байрамову будет избрана мера пресечения. В настоящий момент суд удалился в совещательную комнату.

Напомним, что ранее в отношении Байрамова было заведено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ, но после того, как стало известно, что в моче участника ДТП присутствуют следы наркотического вещества, статью изменили на более суровую. Теперь его обвиняют по п.а ч.4 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения). Об этом сообщили в УМВД России по Тверской области.

В суде озвучили и скорость, с какой Байрамов пересекал перекресток - 104 км в час. Водитель "Фольксвагена" ехал 20 км в час.

Эксперты отметили, что у второго водителя, в отличие от водителя-лихача, не было возможности уйти от столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU