В Твери начался новый суд над «Тверскими волками»: убийцы, отбывающие «пожизненное», расскажут об убийствах коммерсантов в Кимрах и Торжке

Первое фото сверху – Александр Агеев, второе сверху – Александр Осипов, первое снизу – Дмитрий Баскаков, второе снизу – еще два фигуранта дела. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверском областном суде состоялось предварительное слушание по делу «Тверских волков» Александра Агеева, Дмитрия Баскакова, Александра Осипова-младшего и ещё трёх фигурантов уголовного дела Бориса Ильина, Ярослава Соболева и Михаила Желтова. Все они причастны к убийствам коммерсантов и криминальных авторитетов, произошедших в регионе в начале «нулевых». «Волки» и так сидят в разных колониях на пожизненном сроке, но дела минувшие не дают им покоя. То о Круге вспомнят, то о новых преступлениях.

В зал судебного заседания 25 февраля ввели пятерых человек. Всех под усиленным конвоем спецназовцев «БАРСа» с автоматами. Шли с интервалом в несколько минут.

Сначала – Александр Агеев, за ним – Дмитрия Баскакова, а за ним в маске и капюшоне Александр Осипов. За ними прошли ещё два фигуранта нового уголовного дела.

«Волков» и подельников обвиняют в том, что в период с 2001 по 2002 годы бандиты, по заказу главаря, убили директора магазина «Автомир» в Кимрах и двух тверских криминальных боссов. Один из наемников «убрал» предпринимателя в Торжке.

Всего дело, по данным областного Следственного комитета, дело насчитывает 27 томов. Им занимались следователи, которые распутывают дела прошлых лет.

В Твери прошло первое заседание по новому делу «Тверских волков» Фото: Степан КАМЕНЕВ

Сторона защиты подала ходатайство о том, чтобы нынешнее дело рассматривал суд присяжных. Если прошение удовлетворят, то будет назначена дата заседания в новом формате.

По закону предварительные слушания по делу проходят в закрытом режиме с участием судьи и сторон. О результатах будет известно сегодня, 25 февраля.

Напомним, недавно в информационном поле вновь появилась фигура шансонье Михаила Круга, к убийству которого причастны «Тверские волки».

В середине декабря 2020 года Александр Осипов-младший заявил СМИ, что передал в Следственный комитет имя заказчика убийства певца. 6 февраля киллер поделился, что написал автобиографическую повесть «В разборках победителей нет», одна из глав которой рассказывает о жизни «короля шансона». А 8 февраля разгорелся скандал из-за просьб одного из бывших высокопоставленных сотрудников МВД снести памятник Михаилу Кругу в Твери. Все идет по кругу…

25 февраля в 18:24 стали известны итоги предварительного слушания. Дело «Волков» передали из Тверского областного суда в Московский районный суд Твери.