Во время расследования обстоятельств гибели Михаила Круга удалось раскрыть еще четыре заказных убийства, которые совершила банда «Тверские волки». Киллеров знакомят с материалами уголовных дел. Об этом рассказала заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Тверской области Алина Дубасова.– Расследуя данное уголовное дело, мы раскрыли еще четыре убийства, совершенных в Твери и Тверской области в 2000-х годах. Трое из убитых являлись предпринимателями, а четвертый – местный криминальный авторитет, представитель на тот момент чеченской диаспоры в Твери. Сейчас обвиняемые, которыми по делу проходят члены банды «Тверские волки» Александр Агеев, Александр Осипов (младший), а также Дмитрий Баскаков и трое заказчиков, чьи имена мы не можем пока называть, знакомятся с материалами уголовного дела, в ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру, – прокомментировала Алина Дубасова.По ее словам, раскрыть убийства поспособствовали друзья Дмитрия Веселова, которые и дали показания.На данный момент Александр Осипов (младший), Александр Агеев и Дмитрий Баскаков, по информации следствия, полностью признали свою вину. Один из заказчиков убийств – частично, а двое других обвиняемых отпираются.Напомним, убийство шансонье Михаила Круга произошло в его коттедже в Твери 1 июля 2002 года. Расследование продолжалось 17 лет и три месяца. Дело было закрыто в сентябре 2019 года, когда следователи назвали имя убийцы – Дмитрий Веселов. Впрочем, дело об убийстве Круга не только помогает раскрыть другие преступления, но и обрастает новыми подробностями и предположениями – кто мог быть заказчиком расправы над певцом.