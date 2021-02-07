«Младший волк» из тверской ОПГ написал повесть с главой «Убийство Михаила Круга»

Александр Осипов - в тверском суде. Фото: "Дежурная часть" "Россия 24"/скриншот

Возможно, когда-нибудь в свет выйдет повесть "В разборках победителей нет". Это дневник или, если хотите, летопись преступлений севшего на пожизненный срок бывшего бандита-киллера из тверской ОПГ "Ломовские" Александра Осипова, некогда имевшего прозвище "Младший волк". Старшим был его отец... О повести рассказали в недавней программе "Дежурная часть" на телеканале "Россия 24".

В программе рассказывается о следственных действиях этой осени с участием киллеров из тверской ОПГ. Напомним, что недавно в Тверской области было завершено расследование уголовного дела в отношении шести мужчин, обвиняемых в убийствах и их организации.

Трое киллеров - Александр Агеев, Александр Осипов и Дмитрий Баскаков - еще раньше уже были приговорены к пожизненным срокам за ряд убийств в 2000-х годах.

Эпизод про Александра Осипова и внезапно появившиеся у него "литературные" наклонности вошел в программу.

В частности, сообщается, что повесть о преступлениях тверской ОПГ он написал под псевдонимом Александр Киплинг.

Есть в ней и глава об убийстве знаменитого шансонье Михаила Круга.

Напомним, что Александр Осипов еще в 2014 году рассказал корреспонденту "КП"-Тверь" о том, что это он застрелил убийцу Круга - своего соратника по банде Дмитрия Веселого. Александр знал тверского шансонье, уважал его песни, уважал как человека.

Подробности и видео с признанием читайте и смотрите здесь.

и глава об убийстве Михаила Круга