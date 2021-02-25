Новое дело «Тверских волков» передали из Тверского областного суда в Московский районный суд Твери

Новое дело «Тверских волков» будет рассматривать Московский районный суд. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Напомним, Александра Агеева, Дмитрия Баскакова, Александра Осипова, Ярослава Соболева, Бориса Ильина и Михаил Желтова обвиняют в убийстве предпринимателей и криминальных авторитетов в Тверской области в начале «нулевых».

По закону, если с момента особо тяжкого преступления прошло 15 или больше лет, обвиняемый освобождается от уголовной ответственности. Это регламентировано пунктом «г» части 1 статьи 78 УК РФ.

К тому моменту, как рассматриваемое дело поступило в суд, сроки истекли. Согласно части 4 статьи 78 УК РФ обвиняемым не могут назначить пожизненный срок. Теперь слово за Московским районным судом Твери, куда передали дела из областного.