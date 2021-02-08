Житель Твери, работавший в МВД, потребовал у властей снести памятник Михаилу Кругу

Высокопоставленный ветеран МВД из Твери написал Президенту РФ просьбу снести памятник Михаилу Кругу. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Высокопоставленный ветеран МВД написал письмо в адрес президента страны о том, что надо снести памятник Михаилу Кругу, стоящий на бульваре Радищева в Твери. Текст послания оказался в распоряжении у журналистов. Об этом сообщила "Экспресс-газета". Проситель раздражен и оскорблен до глубины души этим культурным объектом. Жалобщик называет его «памятником разнузданности 90-х».

Автор письма, как и многие недовольные, утверждает, что Круг популяризировал блатную романтику, бандитскую и воровскую жизнь. Бывший сотрудник полиции считает такую память о певце плевком в лицо действующим сотрудникам МВД, ветеранам правоохранительных органов, живым и погибшим.

По поводу письма, как пишет всероссийское СМИ, сестру Михаила Круга вызывали на разговор в Комитет по делам культуры Тверской области.

В 2012 году памятник шансонье уже хотели демонтировать – якобы возле него собирались пьяные компании, а его творчество воспевало воровскую среду. Но тверичанам памятник удалось отстоять.

КСТАТИ

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