В областном Следственном комитете сообщают, что завершается расследование четырех убийств, которые совершили члены банды «Тверские волки». В настоящее время обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами дела. Расследование ведет следственный отдел, который занимается преступлениями прошлых лет.Таковы итоги работы следственной группы, которая занимается раскрытием преступлений прошлых лет. В неё входят как действующие сотрудники, так и ветераны следствия, а также полицейские.Всего в материалах следствия фигурируют шесть человек из ОПГ «Тверские волки». Это, в том числе, Александр Агеев и Александр Осипов-младший.Напомним, недавно Александр Осипов-младший заявил в интервью журналистам, что знает, кто был заказчиком убийства Михаила Круга. Эту информацию, по словам киллера, он передал в следственные органы.