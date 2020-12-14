Реклама водки, отчисления с концертов и осведомлённость следствия: «Тверские волки» рассказывают, за что могли убить Михаила Круга

В деле об убийстве Михаила Круга появляются новые подробности. Фото: Иван Пучков.

Со дня смерти Михаила Круга прошло более 18 лет, но это загадочное убийство произошло будто вчера и до сих пор у всех на слуху. Те, кто был причастен к тому преступлению, внезапно начинают давать новые инфоповоды. Находясь в колонии, жестокие убийцы готовы открыть известные им тайны и напомнить о себе.

В августе 2019 года член банды «Тверские волки» Александр Агеев во время следственного эксперимента показал, как забрался с напарником Дмитрием Веселовым в коттедж Михаила Круга, а вот теперь Александр Осипов-младший вспоминает те «лихие» времена и утверждает, что сможет раскрыть новые детали произошедшего.

«Настоящие заказчики убийства Круга до сих пор среди вас», – говорят Александр Агеев и Александр Осипов-младший, члены банды «Тверские волки», сидящие в колонии. В 90-х эта группировка занималась убийствами, разбоем, грабежами, вымогательствами. На их счету десятки загубленных жизней.

Михаила Круга убили 1 июля 2002 года, а расследование продолжалось 17 лет и три месяца. Дело было закрыто в сентябре 2019 года, но до сих пор остаётся неизвестным, кто был заказчиком убийства.

Преступники, находящиеся на пожизненном, готовы рассказать новые подробности об убийстве Круга. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В эфире телеканала НТВ вышла программа, в которой обещали назвать имя того, кто «заказал» шансонье. Правда, дали только намёк.

Напомним, в 2002 году в День города в дом к Михаилу Кругу проникли двое преступников. По одной из версий, они должны были инсценировать ограбление, чтобы запугать Круга. Но всё пошло не по плану – и звезду шансона смертельно ранили. Тем, кто отдал приказ на преступление, считался главарь «волков» Александр Костенко по кличке Лом, убитый в 2006 году. Однако сейчас этот факт поставили под сомнение.

Оказалось, что в деле, по словам Александра Осипова-младшего по прозвищу Волк, замешаны «финансисты». Видимо, под этим подразумеваются бизнесмены, которые спонсировали деятельность ОПГ.

– Кругу было сделано два предложения. Первое – «раскрутить» водку, второе – делать отчисления с концертов, – делится воспоминаниями Александр Осипов-младший. - Мишка отказался.

Член банды «Тверские волки» Александр Осипов-младший. Фото: принтскин программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

Впоследствии этот предприниматель, как уточнил Осипов, запустил вместо планируемой водки «Круговка» другую марку. Бренд «Круговка» упоминался «КП»-Тверь» в статье про расследование дела об убийстве в 2014 году. Правда, название фигурировало как проект самого шансонье.

По словам Александра, он дружил с Михаилом Кругом с 1996 года и уважал не только его творчество, но и самого шансонье. Именно Александр Осипов-младший убил ещё одного члена их банды, Дмитрия Веселова, чтобы отомстить за смерть Круга.

На этого подозреваемого Александр Осипов-младший указал в разговоре с «КП»-Тверь» в 2014 году. Тогда прошло три месяца после возобновления расследования убийства Михаила Круга. В сентябре 2019 года следствие пришло к выводу, что убийцей действительно был «волк» Дмитрий Веселов. В деле поставили точку.

Имеют ли под собой реальные основания новые выводы Александра Осипова-младшего? Вполне возможно, так как человеку нечего терять, находясь на «пожизненном», и он решил поделиться важной информацией.

Слава «народного певца» у Михаила Круга не пропала. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Журналистам с НТВ Александр не назвал имя и фамилию предполагаемого «заказчика» преступления, но уточнил, что эти сведения передал в Следственный комитет. А это значит, что нас ещё могут ждать неожиданные повороты в деле о смерти известного на всю страну «короля русского шансона».