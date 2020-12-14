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Реклама водки, отчисления с концертов и осведомлённость следствия: «Тверские волки» рассказывают, за что могли убить Михаила Круга

Члены бандитской группировки, сидящие на пожизненном, откровенничают с прессой
Степан КАМЕНЕВ
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В деле об убийстве Михаила Круга появляются новые подробности. Фото: Иван Пучков.

В деле об убийстве Михаила Круга появляются новые подробности. Фото: Иван Пучков.

Со дня смерти Михаила Круга прошло более 18 лет, но это загадочное убийство произошло будто вчера и до сих пор у всех на слуху. Те, кто был причастен к тому преступлению, внезапно начинают давать новые инфоповоды. Находясь в колонии, жестокие убийцы готовы открыть известные им тайны и напомнить о себе.

В августе 2019 года член банды «Тверские волки» Александр Агеев во время следственного эксперимента показал, как забрался с напарником Дмитрием Веселовым в коттедж Михаила Круга, а вот теперь Александр Осипов-младший вспоминает те «лихие» времена и утверждает, что сможет раскрыть новые детали произошедшего.

«Настоящие заказчики убийства Круга до сих пор среди вас», – говорят Александр Агеев и Александр Осипов-младший, члены банды «Тверские волки», сидящие в колонии. В 90-х эта группировка занималась убийствами, разбоем, грабежами, вымогательствами. На их счету десятки загубленных жизней.

Михаила Круга убили 1 июля 2002 года, а расследование продолжалось 17 лет и три месяца. Дело было закрыто в сентябре 2019 года, но до сих пор остаётся неизвестным, кто был заказчиком убийства.

Преступники, находящиеся на пожизненном, готовы рассказать новые подробности об убийстве Круга.

Преступники, находящиеся на пожизненном, готовы рассказать новые подробности об убийстве Круга.

Фото: Ирина ТАРАСОВА

В эфире телеканала НТВ вышла программа, в которой обещали назвать имя того, кто «заказал» шансонье. Правда, дали только намёк.

Напомним, в 2002 году в День города в дом к Михаилу Кругу проникли двое преступников. По одной из версий, они должны были инсценировать ограбление, чтобы запугать Круга. Но всё пошло не по плану – и звезду шансона смертельно ранили. Тем, кто отдал приказ на преступление, считался главарь «волков» Александр Костенко по кличке Лом, убитый в 2006 году. Однако сейчас этот факт поставили под сомнение.

Оказалось, что в деле, по словам Александра Осипова-младшего по прозвищу Волк, замешаны «финансисты». Видимо, под этим подразумеваются бизнесмены, которые спонсировали деятельность ОПГ.

– Кругу было сделано два предложения. Первое – «раскрутить» водку, второе – делать отчисления с концертов, – делится воспоминаниями Александр Осипов-младший. - Мишка отказался.

Член банды «Тверские волки» Александр Осипов-младший. Фото: принтскин программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

Член банды «Тверские волки» Александр Осипов-младший. Фото: принтскин программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

Впоследствии этот предприниматель, как уточнил Осипов, запустил вместо планируемой водки «Круговка» другую марку. Бренд «Круговка» упоминался «КП»-Тверь» в статье про расследование дела об убийстве в 2014 году. Правда, название фигурировало как проект самого шансонье.

По словам Александра, он дружил с Михаилом Кругом с 1996 года и уважал не только его творчество, но и самого шансонье. Именно Александр Осипов-младший убил ещё одного члена их банды, Дмитрия Веселова, чтобы отомстить за смерть Круга.

На этого подозреваемого Александр Осипов-младший указал в разговоре с «КП»-Тверь» в 2014 году. Тогда прошло три месяца после возобновления расследования убийства Михаила Круга. В сентябре 2019 года следствие пришло к выводу, что убийцей действительно был «волк» Дмитрий Веселов. В деле поставили точку.

Имеют ли под собой реальные основания новые выводы Александра Осипова-младшего? Вполне возможно, так как человеку нечего терять, находясь на «пожизненном», и он решил поделиться важной информацией.

Слава «народного певца» у Михаила Круга не пропала.

Слава «народного певца» у Михаила Круга не пропала.

Фото: Ирина ТАРАСОВА

Журналистам с НТВ Александр не назвал имя и фамилию предполагаемого «заказчика» преступления, но уточнил, что эти сведения передал в Следственный комитет. А это значит, что нас ещё могут ждать неожиданные повороты в деле о смерти известного на всю страну «короля русского шансона».

КриминалКАРТИНА ДНЯМихаил Круг: досье KP.RU

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