Разноцветные маршруты и комиссия в 0,6%: Отвечаем на новые вопросы о транспортной реформе

В Твери и Калининском районе началась реализация транспортной реформы. Многие горожане так или иначе уже успели испытать перемены на себе. Кто-то остался доволен, кто-то нет. Последних, преимущественно, огорчил первый день реформы, 3 февраля, когда из-за маршрутчиков-саботажников с некоторых остановок было сложно уехать. Но к утру 4 февраля проблему решили: на дороги города выпустили больше автобусов, да и с маршрутками региональному Минтрансу удалось договориться.

Поэтому остановимся подробнее на вопросах, которые пока не потеряли актуальность. Кое-что журналисты «КП»-Тверь» испытали на себе, а кое-что удалось разузнать у ответственных за транспорт Твери лиц.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ МАРШРУТЫ ПЕРЕСАДОК

На информационных табло в салонах новых автобусов отображается информация о том, на какой маршрут можно пересесть на каждой остановке. Внимательный пассажир заметит: маршруты помечены разными цветами.

Объясняем: синим цветом помечены маршруты, которые ходят только по городу. Зелёным обозначены номера автобусов, которые выезжают в пригород. Оранжевый цвет для пригородных кольцевых маршрутов. А красный - для городских кольцевых.

Синие - городские, зелёные - пригородные.Фото: Виктория ТУШКОВА

КАК СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

Система безналичной оплаты и работа транспортного приложения «Волга» пока вызывает очень много вопросов. Во-первых, приложение сложно найти через поиск в Google Play или App Store. Чтобы не потерять полдня, лучше зайдите с телефона на сайт «Транспорта Верхневолжья», прокрутите главную страничку вниз и перейдите по ссылке «доступно в Google Play» или «доступно в App Store».

К приложению уже оставлено достаточно много комментариев. Пользователи указывают на моменты, которые им хотелось бы исправить. Самая частая претензия - невозможность построить и увидеть сразу несколько альтернативных маршрутов. Жалуются люди и на то, что для построения маршрута необходимо ввести полное и точное название остановки. А также хотят иметь возможность узнать, где находятся ближайшие автобусы по номеру маршрута. Разработчики уверяют, что подумают над этими предложениями.

БУДЕТ ЛИ ОТСЛЕЖИВАТЬСЯ НОВЫЙ ТРАНСПОРТ В ЯНДЕКСЕ

Сейчас в данной системе видны только «старички» - троллейбусы и ещё не прошедшие модернизацию автобусы. Но многие привыкли следить за транспортом именно там, пользуясь широким функционалом системы. Для таких пассажиров у нас есть хорошие новости.

- Как только будут отлажены все процессы, связанные с расписанием, произойдёт интеграция сервиса в топовые навигационные программы, - заверили «КП»-Тверь» в «Транспорте Верхневолжья».

Приложение проще найти по ссылке с сайта "Транспорта Верхневолжья". Фото: tvercard.ru

НЕОЖИДАННАЯ КОМИССИЯ

Если вы уже оформили себе транспортную карту «Волга» и попытались «закинуть» на неё денег через одноимённое приложение, то столкнулись с извещением о комиссии в 0,6%. Деньги небольшие, но об этом нас не предупреждали.

- Это стандартный эквайринг (плата за обслуживание системы безналичной оплаты. - Ред.), который действует при оплате онлайн. Он является комиссией агента, проводящего платёж, - объяснили «КП»-Тверь» в компании «Транспорт Верхневолжья». - Без комиссии можно положить деньги на транспортную карту через «Сбербанк онлайн».

Если вы ещё не разобрались, как это сделать, подскажем. В приложении «Сбербанк онлайн» найдите раздел «Платежи», там выберите подраздел «Остальное». Зайдя в него, в строке поиска наберите «Транспорт Верхневолжья». Система сама предложит вам «пополнить ТК» (транспортную карту).

КАК НЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ ЗА ПРОЕЗД

При оплате поездки по городу банковской картой или транспортной картой «Волга» с вас спишут 25 рублей (если на карту не оформлен абонемент), мы проверяли. Карту, напомним, необходимо прикладывать к валидатору дважды: на входе и на выходе. В первый раз терминал фиксирует вашу посадку на борт в определённом месте города, а во второй списывает деньги за пройденный маршрут.

Забыли приложить повторно? С вас чуть позже всё равно спишут те же 25 рублей, но только если вы ехали в городском автобусе.

Если же автобус выезжает в Калининский район, забывчивого пассажира ждёт неприятный сюрприз: в течение дня с карты спишется максимальная сумма, то есть стоимость поездки до конечной точки маршрута. Напомним, за городом плата увеличивается на три рубля за каждый километр (для тех, кто платит картой). Так что не забывайте прикладывать карту на выходе повторно. Если в автобусе много народа, это может быть не очень удобно, но осуществимо: валидаторы есть у каждого входа.

Пассажиры делятся соображениями об изменениях в транспортной системе.Фото: Виктория ТУШКОВА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: ДОЗВОНИТЬСЯ СЛОЖНО

Если случился неприятный казус и с вас сняли лишние деньги, несмотря на то, что вы исправно приложили карту в начале и в конце поездки, единственное, что мы можем посоветовать, - обращайтесь на горячую линию, организованную для консультаций по вопросам оплаты проезда и прочей разъяснительной работы: 8 800 35 000 99. Сразу скажем: дозвониться очень нелегко и получается лишь у особо терпеливых. Приготовьтесь провести достаточно долгое время, слушая гудки. Иногда после пары-тройки минут ожидания на линии включается голосовой почтовый ящик. Если у вас нет вопроса, на который вы хотите получить ответ оперативно, можете оставить там своё сообщение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Навстречу транспортной реформе: Рассказываем, какие автобусы через какие пересадочные пункты Твери будут ходить

К основным пересадочным пунктам мы отнесли оба вокзала (железнодорожный и автовокзал вместе), площадь Капошвара, Кукольный театр, Смоленский переулок, площадь Гагарина, далее...