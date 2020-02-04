Взамен маршруток-саботажников на линию в Твери вышли машины с нижегородскими номерами

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:04:52+03:00

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Утром, 4 февраля, ситуация с общественным транспортом в Твери разрешилась. Взамен маршруток-саботажников на линию вышли машины с нижегородскими номерами - 152 регион. Судя по всему, штрейкбрехеры - работники, не поддерживающие забастовку - закрыли весь дефицит транспорта в городе. На остановках столпотворения нет, автобусы работают в штатном режиме.

Напомним, транспортный коллапс произошел прошлым утром, когда из-за забастовки частных перевозчиков люди не смогли уехать на работу и вынуждены были подолгу стоять на оставновках в ожидании транспорта.

Кстати, сами маршрутчики уверяют, что прекратили возить тверичан, так как ещё в августе 2019 года получили предписание свернуть работу с 3 февраля 2020 года - с началом работы в Твери и Калининском районе транспортной реформы.

ИСТОЧНИК KP.RU