В Твери люди не могут уехать на работу на общественном транспорте

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:41:03+03:00

Горожане в ожидании общественного транспорта вынуждены стоять на остановка по полчаса Фото: vk.com/"News 69"/Алексей Сыровой

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Утром, 3 февраля, в Твери заработала новая транспортная реформа. Система необкатанная, а потому для горожан непривычная и в первый же день работы вызвала негодование.

Пассажиры сообщают, что старые маршрутки, которые должны были ещё возить пассажиров, на линию не вышли. По случаю запуска новой транспортной модели предприниматели объявили забастовку. Из-за этого в автобусах толчея и давка.

В соцсетях жители жалуются, что в ожидании автобуса приходится стоять на остановках более 30 минут. Особенно много народу на остановках в Южном, Юности, Эммаусе, на Речном и других микрорайонах. Туго утром с автобусами и в Калининском районе - поселках Сахарово, Литвинки и др.

Пользователи пишут в соцсети:

"Из Юности, а конкретней с Фрунзе, за 41 минуту проехало четыре 6 маршруток! Около 40 человек на остановке".

"Вышла в 07:10 и прождала больше часа маршрутку, приехал 233 автобус, который уже был полностью забит".

"Интересно, насколько долго продлится этот беспредел. И как вообще добираться на работу, хоть с табличкой голосуй, чтобы взяли попутчиком".

Многие отмечают, что в связи со сложившейся ситуацией с общественным транспортом, таксисты подняли цены на услуги.

Столпотворение на остановках в Твери Фото: vk.com/"News 69"/Андрей Зубов

Толчея и давка в автобусах Фото: vk.com/"News 69"/Евгений Корецкий

ИСТОЧНИК KP.RU