2020-01-24T16:50:43+03:00
Общество

Навстречу транспортной реформе: Рассказываем, какие автобусы через какие пересадочные пункты Твери будут ходить

«КП»-Тверь» поможет разобраться, как передвигаться по городу после 3 февраля
Виктория ТУШКОВА
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Схема, по которой будут ездить новые автобусы, претерпит некоторые изменения. "КП"-Тверь" поможет быстрее адаптироваться к ним.Схема, по которой будут ездить новые автобусы, претерпит некоторые изменения. "КП"-Тверь" поможет быстрее адаптироваться к ним.Фото: Виктория ТУШКОВА
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К основным пересадочным пунктам мы отнесли оба вокзала (железнодорожный и автовокзал вместе), площадь Капошвара, Кукольный театр, Смоленский переулок, площадь Гагарина, Комсомольскую площадь, бульвар Ногина, Вагонный завод, Речной вокзал, Тверской проспект (остановку в районе бывшего «Детского мира»). Эту точку мы объединили с остановками «Улица Трёхсвятская» на Новоторжской и остановкой «Площадь Ленина» на Советской.

Познакомившись с данной схемой, вы поймете, на каком автобусе вам проще попасть в основные точки города и где можно сделать пересадку.

Напомним, обновляться маршруты будут постепенно, в четыре этапа, начиная с 3 февраля. Полностью они обновятся к 1 марта. Всего на линиях будет работать 471 автобус. Троллейбусное движение должно прекратиться 27 февраля.

Знакомьтесь с новой схемой пересадочных пунктов Твери (кликните по картинке дважды, чтобы увеличить):

Изучаем: какие автобусы через какие пересадочные пункты Твери будут ходить. Фото: Виктория ТУШКОВА

Изучаем: какие автобусы через какие пересадочные пункты Твери будут ходить.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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