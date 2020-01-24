Навстречу транспортной реформе: Рассказываем, какие автобусы через какие пересадочные пункты Твери будут ходить
К основным пересадочным пунктам мы отнесли оба вокзала (железнодорожный и автовокзал вместе), площадь Капошвара, Кукольный театр, Смоленский переулок, площадь Гагарина, Комсомольскую площадь, бульвар Ногина, Вагонный завод, Речной вокзал, Тверской проспект (остановку в районе бывшего «Детского мира»). Эту точку мы объединили с остановками «Улица Трёхсвятская» на Новоторжской и остановкой «Площадь Ленина» на Советской.
Познакомившись с данной схемой, вы поймете, на каком автобусе вам проще попасть в основные точки города и где можно сделать пересадку.
Напомним, обновляться маршруты будут постепенно, в четыре этапа, начиная с 3 февраля. Полностью они обновятся к 1 марта. Всего на линиях будет работать 471 автобус. Троллейбусное движение должно прекратиться 27 февраля.
Знакомьтесь с новой схемой пересадочных пунктов Твери (кликните по картинке дважды, чтобы увеличить):
Изучаем: какие автобусы через какие пересадочные пункты Твери будут ходить.Фото: Виктория ТУШКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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