Навстречу транспортной реформе: новые автобусы будут перевозить 18 тысяч человек в час

Напомним, в рамках реформирования пассажирских перевозок новые автобусы начнут выпускать на дороги Твери и Калининского района 3 февраля. Полностью парк обновят к 1 марта. Возить по дорогам Твери и Калининского района пассажиров будут два перевозчика: «Верхневолжское автотранспортное предприятие» и компания «СВТК» (коммерческий перевозчик, который в настоящий момент обслуживает несколько популярных городских маршрутов).

«Верхневолжское АТП» будет использовать автобусы производства Ликинского автобусного завода (ЛиАЗ) и Горьковского автомобильного завода (оба они входят в Группу ГАЗ). Данные автобусы предприятию будут поставлены по договору лизинга. Поставку на сумму 3,03 млрд рублей профинансировала госкорпорация ВЭБ.РФ.

Это будут 110 автобусов большого класса «ЛиАЗ-5292», 314 автобусов среднего класса «ЛиАЗ-4292» и 14 каркасных автобусов малого класса «ГАЗель NEXT». Итого 438 машин. Но, поскольку изначально сообщалось, что в рамках новой транспортной модели на дорогах Твери и Калининского района будет работать 471 единица транспорта, можно сделать вывод, что остальные 33 автобуса предоставит компания «СВТК». Она располагает автобусами «МАЗ-206».

Автобус «ЛиАЗ-5292»

Автобус «ЛиАЗ-5292» вмещает 105 пассажиров. Графика: ПТО

Такие автобусы будут ходить по шестнадцати маршрутам, включая три сезонных: №9 (Юность - Мигалово), № 20 («Энергоремонт» - Мигалово), № 21 (Южный - Мигалово), № 30 («Центросвар» - Левитана), № 36 (Мамулино - Сахарово), № 42 («Глобус» - железнодорожный вокзал), № 56 (Цанова – «Радужный»), № 107 (Тверь - Васильевский Мох), № 104 (Тверь - пос. Металлистов), № 109 (Тверь - Бурашево), № 128 (Тверь - завод 1 Мая), № 132 (Тверь - Большие Горки), № 133 (Тверь - Тургиново), № 154к (сезонный: речной вокзал - Дмитрово-Черкассы - Пролетарка), № 177к (сезонный: Лебедево (кладбище) - железнодорожный вокзал), № 222к (сезонный: Лебедево (кладбище) - Пролетарка).

«ГАЗель NEXT»

«ГАЗель NEXT» может взять на борт до 20 пассажиров. Графика: ПТО

«Газельки» будут обслуживать шесть маршрутов, преимущественно по Калининскому району: № 3 (109-я ветка - Бежецкое шоссе, ДРСУ), № 116 (Кривцово - перинатальный центр), № 117 (Глазково - Кобячево), № 123 (Глазково - Андрианово), № 202 (мясокомбинат - Дмитровское) и № 225 (Тверь - Новое Семёновское).

«ЛиАЗ-4292»

Автобус «ЛиАЗ-4292» рассчитан на перевозку 68-82 человек. Графика: ПТО

Таких автобусов в городе будет подавляющее большинство, они вместе с автобусами компании «СВТК» займут остальные 64 маршрута.

По информации регионального правительства, благодаря внедрению новой модели перевозок провозная способность автобусов будет увеличена на 10%. Планируется, что они будут перевозить 18 000 человек в час. Учитывая, что работать автобусы будут с 5:00 до 24:00, за 19 часов автобусы будут перевозить 342 000 человек, или 81,3% всего населения Твери.

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